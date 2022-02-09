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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يرقص في شوارع الرياض .. شاهد

حسن الرداد من موسم
حسن الرداد من موسم الرياض

نشر حسن الرداد، فيديو له وهو يرقص في شوارع الرياض.

 

ونال الفيديو إعجاب متابعيه بعد نشر  الفنان حسن الرداد، الفيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”

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كما كتبت ماهيرا عبد العزيز، عبر الانستجرام: “‎تشرفت أن أقف على خشبة المسرح لأول مرة مع نجوم مصر في مسرحية كازانوفا التي عرضت ضمن موسم الرياض”.

وتابعت قائلة: "‎تجربة ولا اروع. كل الشكر للزملاء اللي تشرفت بالعمل معهم وهم: عمر يوسف وحسن الرداد وحمدي المرغني وهالة فاخر

وسعد الصغير وغيرهم و شكرا هيئة الترفية وبو ناصر على دعمك الدائم للاعمال الفنية".

بينما اختتمت حديثها:"طبعا المسرحية كوميدية وبتدور احداثها في المستقبل وتحديدا سنة ٢١٠٠ لما تختلف معايير الجمال. فيا ترى مين تتوقعوا هيكون (كازانوفا) في المستقبل".

حسن الرداد ماهيرا عبد العزيز الفنان حسن الرداد موسم الرياض كازانوفا

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