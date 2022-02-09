حسن الرداد يرقص في شوارع الرياض .. شاهد

نشر حسن الرداد، فيديو له وهو يرقص في شوارع الرياض.

ونال الفيديو إعجاب متابعيه بعد نشر الفنان حسن الرداد، الفيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”

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كما كتبت ماهيرا عبد العزيز، عبر الانستجرام: “‎تشرفت أن أقف على خشبة المسرح لأول مرة مع نجوم مصر في مسرحية كازانوفا التي عرضت ضمن موسم الرياض”.

وتابعت قائلة: "‎تجربة ولا اروع. كل الشكر للزملاء اللي تشرفت بالعمل معهم وهم: عمر يوسف و حسن الرداد و حمدي المرغني و هالة فاخر

وسعد الصغير وغيرهم و شكرا هيئة الترفية وبو ناصر على دعمك الدائم للاعمال الفنية".

بينما اختتمت حديثها:"طبعا المسرحية كوميدية وبتدور احداثها في المستقبل وتحديدا سنة ٢١٠٠ لما تختلف معايير الجمال. فيا ترى مين تتوقعوا هيكون (كازانوفا) في المستقبل".