لماذا التركيز فيما قاله.. تركي آل الشيخ يدافع عن حسن الرداد

دافع المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفية السعودية ، عن الفنان حسن الرداد بعد الانتقادات التي وجهت له خلال الساعات الماضية .

ونشر تركي ال الشيخ عبر صفحته على فيس بوك فيديو من برنامج عمرو أديب وكتب عليه :" اتقدم بخالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله… وخالص الشكر والعرفان والامتنان من الخادم إلى الأمير محمد بن سلمان حفظه الله… عراب رؤيتنا وقائدنا الملهم الذي بعد الله ثم بفضله وتخطيطه ودعمه اصبحت المملكة العربية السعودية منارة للثقافة وللفن والتقدم في كل المجالات … سعيد جداً بكلامك أخي الاعلامي المتألق عمرو اديب وعندي تعليق بسيط واتمنى استيعابه جيداً".

أضاف :"هنالك الكثير ممن يملك المال ويملك الامكانيات لكن القليل من يملكهم ويملك قبلهم الفكر والرؤية الواضحة وخلطة النجاح … نتائج بعض الجوائز كانت بالتصويت الذي امتد لمدة ٣ شهور في mbc … والحفل كان برعاية ودعم هيئة الترفيه وموسم الرياض … انا في نظري ان محمد صلاح أفضل لاعب عربي انجازات على مر التاريخ ولازال في اعتقادي وامنياتي انه سيحقق اكثر مما حقق … ألم يُكرّم المخرج الكبير شريف عرفه وهو يستحق ذلك لانه من علامات الفن العربي الخالدة … ألم يُكرّم المخرج المجتهد المبدع احمد الجندي وهو يستحق … ألم يُكرّم الفنان الكبير محمد هنيدي وهو يستحق أكثر من تكريم … ألم يُكرّم الفنان ومقدم البرامج رامز جلال … ألم يقدم الفنان الكبير أمير الغناء العربي هاني شاكر وصلة تاريخية مع فنان العرب محمد عبده والقيصر كاظم الساهر … ألم تقدم على المسرح الفنانات المحترمات ليلى علوي ونيللي كريم وامينة خليل والفنان المحترم عمرو يوسف والفنان المحترم حسن الرداد لجوائز للفائزين فيها".

تابع :"ألم يتم تكريم العديد من النجوم الذين رحلوا امثال الراحل وحيد حامد والراحل يوسف شعبان والراحل عزت العلايلي والراحلة سهير البابلي والراحل هادي الجيار قبل أن نصل الى التكريم الخاص للراحلين الكبيرين سمير غانم ودلال عبدالعزيز رحمهما الله … الذين اشكر اسرتهما بشكل خاص على الحضور لأول مرة للتكريم بعد وفاة والديهما رحمهما الله … وتَكرّم العديد من النجوم من المملكة والخليج والشام والعراق".

تركي الشيخ يدافع عن حسن الرداد:

وعن حسن الرداد قال :" لماذا التركيز فيما قاله حسن الرداد ؟ فالمملكة منذ قدم التاريخ وإلى وقتنا الحاضر وإلى آخر الزمان أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وأرض الخير والامن والامان وحاضنة الفن والاعلام التي تسعد بوجود أكثر من ٣ ملايين مصري شقيق نفخر بهم كما نفخر بوجود أكثر من ٦٠٠ الف سعودي في مصر الحبيبة … تُرِكَت كل هذه الايجابيات والحفل الكبير الغير مسبوق بشهادة الجميع وتم التركيز بشكل تافه على نقاط غير خافي الهدف منها ".

اختتم :" أقول لكل ناجح عربي خصوصاً والعالم عامة ابواب المملكة مفتوحة لك ولابداعك وداعمة لك بوجود قائد ملهم ورؤية عظيمة … واقول لكل تافه استمر في تفاهتك واستمتع بنجاح الاخرين … تحياتي لكل من حضر ومعذور كل من لم يستطع الحضور لظروفهم … حفظ الله بلدي وقيادتي وكل البلاد العربية آمين … محبكم".