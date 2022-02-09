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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يبهر المتابعين بفيديو رقص عبر انستجرام.. شاهد

حسن الرداد
حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر حسن الرداد في الفيديو، بصحبه بعض الأصدقاء، وهم يؤدوا احدي الرقصات علي أغنية أجنبية، وعلق حسن الرداد علي الفيديو كاتبًا: “ترفيه مع اصدقائي”.

بعد عودته من السعودية.. حسن الرداد يبدأ تصوير بابلو

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وقررت أسرة مسلسل بابلو الذي يقوم ببطولته حسن الرداد البدء في تصوير أولي مشاهد العمل غدًا الخميس وذلك بعد عودة الرداد من السعودية. 

وكان تم تأجيل تصوير المسلسل من قبل بسبب انشغال حسن الرداد والذي حل بديلا عن الفنان ماجد المصرى وذلك في عرض مسرحية كازانوفا في السعودية بموسم الرياض. 

مسلسل بابلو بطولة حسن الرداد وسلوي عثمان واروي جودة ونجلاء بدر ومصطفى فهمى  وصلاح عبد الله وتأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. 

حسن الرداد وكازانوفا

وكان قد شارك الفنان حسن الرداد متابعيه كواليس مسرحيته الجديدة “كازانوفا”المقرر عرضها  بـ موسم الرياض، ونشر فيديو عبر  حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهر في الفيديو وهو يرقص برفقة الفنانة هالة فاخر والمطرب سعد الصغير ، وعلق حسن الرداد “ التحضيرات الجدية لمسرحية كازانوفا".

ونشر الفنان حسن الرداد صورة جديدة له بصحبة إيمي و دنيا و رامي رضوان والمستشار تركي آل الشيخ وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق حسن الرداد قائلًا: "شكرا معالى المستشار #تركى_آل_الشيخ على حسن الاستقبال و الإهتمام الكبير و على مشاعركم الصادقة تجاه  الراحلين الكبيرين  الأستاذ/ سمير غانم و الأستاذة / دلال عبد العزيز، و الذى كان واضحا أثناء تكريمهم خلال الإحتفال .

وسعداء جدا بالتطور الكبير و السريع فى صناعة الترفيه و الثقافة و الابداع في المملكة العربية السعودية."

الفنان حسن الرداد حسن الرداد مسلسل بابلو بابلو كازانوفا

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