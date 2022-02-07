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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حسن الرداد لـ لاعبى المنتخب: إن شاء الله تكون خسارة البطولة دى عشان هنصعد كأس العالم

صدى البلد

دعم الفنان حسن الرداد المنتخب بعد خسارة كاس الامم الافريقية ، أمام السنغال على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

 

وكتب حسن الرداد عبر انستجرام  " هاردلك لرجالة #منتخب_مصر اللى شرفونا و رجعوا هيبة منتخب مصر من تانى، كل المنتخبات كانت عاملة حسابنا، بطولة كاس الامم الماضية خسرنا فى النهائى لكن ربنا كان مقدر لنا شئ افضل و هو الصعود لكاس العالم

 

وتابع :  و إن شاء الله تكون خسارة البطولة دى عشان هنصعد كأس العالم و على حساب منتخب #السنغال إن شاء الله.
أحسنتم يا رجالة و لكم كل احترام و تقدير الشعب المصرى كله ". 

 

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة هامة إلى لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم  بعد خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا.

منتخب مصر، خسر نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح، بعد التعادل خلال اللقاء سلبيا.

وقال أشرف صبحي للاعبين في غرفة الملابس بعد المباراة: "بطولة وانتهت، أمامنا مباراتين (تصفيات كأس العالم) ولا يمكن أن نترك حقنا. أكرر، لن نترك حقنا. الأمر لم ينته، وإن شاء الله سنكون أقوى".

وأضاف: "من البداية كنا نريد إظهار أفضل ما لدينا فقط، ومع ذلك خضنا ثلاثة نهائيات أمام كوت ديفوار، والمغرب، والكاميرون. لا أحد قدم نفس الأداء وهذا الطريق الصعب غيركم".

وزير الرياضة أتم: "ما حدث لن يكسرنا.. سنحزن، لكن سنقوم ونعود أقوى. أمامنا تصفيات كأس العالم، والآن نحن نمتلك منتخب نفتخر به".

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال مجددا في منتصف شهر مارس المقبل، في مباراتين ذهابا وإيابا بالمرحلة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا لـ كأس العالم 2022.

محمد صلاح منتخب مصر أشرف صبحي أمم أفريقيا كأس العالم

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