انتبه.. مخاطر تصلب الشرايين لدى مرضى السكر

يعتبر مرض تصلب الشرايين من الأمراض الأكثر شيوعا في مجتمعانا، ويحدث نتيجة لأسباب كثيرة ويعتبر هو المسبب لمعظم حالات الوفيات، ويعتبر مريض السكر أكثر عرضه للإصابة بتصلب الشرايين عن المريض العادي، ويصاب مريض السكر بتصلب الشرايين في وقت مبكر ويكون الأمر أكثر خطورة.

هذا ما أكده الدكتور وليد الدالي استاذ جراحات الاوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، لافتاً إلى إن الرجال يصابون بمرض تصلب الشرايين أو انسدادها أكثر من النساء وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات.

وأوضح الدكتور وليد الدالي أن مخاطر تصلب الشرايين لدى مرضى السكر تتمثل في الإصابة بمرض القلب التاجي أو الإصابة بالشريان التاجي الذي يسبب في آلام كبيرة وربما نوبات قلبية لأنه يؤدي إلي حدوث قصور في عضلة القلب ، كما أنه يمكن أن يصاب بمرض الشريان السباتي الذي يتسبب في السكتة الدماغية، ويمكن أن يتسبب أيضا في حدوث تمدد الأوعية الدموية والذي له العديد م المضاعفات الخطيرة.

وأشار إلي إن تصلب الشرايين لدى مريض السكر يمكن أن يؤثر على الكلى بسبب ضيق الشرايين المؤدية للكليتين.

وشدد الدكتور وليد الدالي على ضرورة علاج هذا الإنسداد مبكراً واكتشافه حتى يتم علاجه بالشكل السليم ونتجنب جميع مضاعفاته.