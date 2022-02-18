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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السبت.. جامعة حلوان تطلق دورة للتربية العسكرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كليات جامعة حلوان عن بدء التسجيل بدورات التربية العسكرية للطلاب الذكور للفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٢، حيث يتم اقام دورات التربية العسكرية حضوريا بالجامعة وسط اجرائات احترازية من فيروس كورونا  .

ويشترط لتخرج الطلاب البنين من الجامعات الحكومية والخاصة، اجتياز دورة التربية العسكرية، ويحدد كل طالب الموعد المناسب له للالتحاق بها خلال الدورات التي تعقدها إدارة التربية العسكرية سنويا في كل جامعة.

جامعة حلوان توجه بضرورة سداد المصروفات الدراسية

ويتطلب للالتحاق بدورة التربية العسكرية عدة شروط و اوراق و هى :

1- تقديم استمارة قيد من شئون طلبة الكلية الخاصة بالطالب موجهة لادارة للتربية العسكرية بالجامعة

2- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد موضح فيها الرقم القومي

3- صورة كارنيه الكلية أو إيصال دفع المصاريف

4-صورتين شخصيتين 4×6.

5- دفع رسوم التربية العسكرية عن كل عام قضاه الطالب دون تقضيتها بالجامعة و هى تقريبا 50 جنيها عن كل عام ، اى فى حالة اجتياز الدورة فى السنة الرابعة من الجامعة يدفع الطالب ١٥٠ جنيها غرامة الثلاث سنوات السابقة و هكذا.

وتم فتح باب التسجيل لدورة التربية العسكرية "دورة 19  فبراير 2022 " بنظام الحضور الفعلى لمدة أسبوعين داخل الجامعة، ونوهت الكليات بأن التسجيل بالدورة أون لاين وأسبقية التسجيل بالدورة بناء على سداد الرسوم بالكود
http://app2.helwan.edu.eg/military/register.asp

جامعة حلوان دورات التربية العسكرية التربية العسكرية للفصل الدراسي الثاني اخبار التعليم

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