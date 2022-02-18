السبت.. جامعة حلوان تطلق دورة للتربية العسكرية

أعلنت كليات جامعة حلوان عن بدء التسجيل بدورات التربية العسكرية للطلاب الذكور للفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٢، حيث يتم اقام دورات التربية العسكرية حضوريا بالجامعة وسط اجرائات احترازية من فيروس كورونا .

ويشترط لتخرج الطلاب البنين من الجامعات الحكومية والخاصة، اجتياز دورة التربية العسكرية، ويحدد كل طالب الموعد المناسب له للالتحاق بها خلال الدورات التي تعقدها إدارة التربية العسكرية سنويا في كل جامعة.

ويتطلب للالتحاق بدورة التربية العسكرية عدة شروط و اوراق و هى :

1- تقديم استمارة قيد من شئون طلبة الكلية الخاصة بالطالب موجهة لادارة للتربية العسكرية بالجامعة

2- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد موضح فيها الرقم القومي

3- صورة كارنيه الكلية أو إيصال دفع المصاريف

4-صورتين شخصيتين 4×6.

5- دفع رسوم التربية العسكرية عن كل عام قضاه الطالب دون تقضيتها بالجامعة و هى تقريبا 50 جنيها عن كل عام ، اى فى حالة اجتياز الدورة فى السنة الرابعة من الجامعة يدفع الطالب ١٥٠ جنيها غرامة الثلاث سنوات السابقة و هكذا.

وتم فتح باب التسجيل لدورة التربية العسكرية "دورة 19 فبراير 2022 " بنظام الحضور الفعلى لمدة أسبوعين داخل الجامعة، ونوهت الكليات بأن التسجيل بالدورة أون لاين وأسبقية التسجيل بالدورة بناء على سداد الرسوم بالكود

‏http://app2.helwan.edu.eg/military/register.asp