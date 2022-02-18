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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني.. الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل مهمة حول التقديم بالكليات.. تعليم الإسكندرية تنهي استعداداتها لانطلاق الترم الثاني

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تدشين وحدة علاج أورام الدم بالمستشفى الجامعى بطنطا
دشنت مستشفى طنطا الجامعى بطنطا، اليوم، وحدة أمراض الدم بمستشفى الاورام الجامعى، وذلك على هامش انطلاق فعاليات الندوةً العلمية لأورام النخاع العظمى بكلية الطب، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب.
 

الإثنين .. انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني في مصر
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني في مصر،  يوم الإثنين المقبل بالقاهرة، وذلك برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى بالإضافة إلى شركاء التنمية الدوليين وممثلي القطاع الخاص.
 

ممدوح مهدى يفتتح معرض "الملهم ناجى شاكر .. إبداع لاينتهي"
أفتتح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، المعرض الاستيعادى للفنان الكبير الراحل المُلهم الدكتور ناجى شاكر، رائد فن العرائس فى مصر والعالم العربى، بمناسبة ذكرى ميلاده بعنوان : 
المُلهم ناجى شاكر إبداع لاينتهي"
الذي أقامته كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.
 

تعليم الإسكندرية تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني
أنهى تعليم الاسكندرية استعداداته لانتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

 

جامعة حلوان توجه بضرورة سداد المصروفات الدراسية
أعلنت كليات جامعة حلوان أنه يجب على الطلاب سرعة سداد المصروفات الدراسية حتى يتمكنوا من الاطلاع على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.

 

الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل مهمة حول التقديم بالكليات
انطلقت اليوم الخميس، المرحلة الرابعة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة التي انطلقت  الأحد 13 فبراير .
 

أعمال فنية متميزة لطلاب الجامعات بملتقى كليات الفنون الجميلة بجامعة المنصورة
اختتمت جامعة المنصورة اليوم الخميس فعاليات ملتقى كليات الفنون الجميلة بالجامعات المصرية باعمال فنية ابداعية لطلاب كليات الفنون الجميلة بجامعات المنصورة وحلوان واسيوط والإسكندرية فى تخصصات الجرافيك "رسم ، طباعة بارزة" والتصوير "ألوان ، اكريلك على توال " والنحت " المعادن ، الحديد الخردة".

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