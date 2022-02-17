برنامج الدوم.. لميس الحديدي تفاجئ متسابقا بـ سؤال عن الأهلي.. فيديو

قدم المتسابق ياسر مصباح تجربة أداء للتقديم التليفزيوني الرياضي في مسابقة الدوم، أمام الإعلامية لميس الحديدي ونجوى إبراهيم وجاسمين طه.

وقاطعته الإعلامية لميس الحديدي قائلة: "أنا عايزة أسألك سؤال مين اللي جاب الأهداف من لاعبي النادي الأهلي في مباراة الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية "، وأجابها المتسابق ياسر مصباح.



انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج " الدوم" أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط وانطلاق منافسات المتسابقين، ويذاع على قناة " أون ".

ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

و على سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة “أون” وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.