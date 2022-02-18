طرق لترتيب مطبخك لحياة أسهل

يعد قضاء الوقت في المطبخ وتطبيق الوصفات المختلفة وصنع الطعام لأحبائهم أحد أعظم ملذات الحياة. ومع ذلك ، قد يكون الطهي أو التخزين أو التحضير في بعض الأحيان شاقًا بعض الشيء ، خاصة إذا كنت لا تستطيع معرفة طريقك حول المطبخ.



إذا كان لديك مطبخ صغير ، فإن تكتيكات توفير المساحة .

يمكن تعليق جميع الملاعق أو المغرفات بإحكام على صف من الخطافات أو الشماعات حسب تفضيلاتك.

و يمكن للأرفف المثبتة على الحائط أن تحمل بأمان برطمانات صغيرة من التوابل أو الشاي أو التوابل ويمكن الوصول إليها بسهولة عند الحاجة.

قم بتخزين الفواكه الخاصة بك بذكاء

اغسل الثمار جيدًا وجففها وخزنها في الثلاجة.

بالنسبة للفواكه مثل الموز ، لمنع النضج السريع ، يمكنك لف الأطراف بالسلوفان لمنع إطلاق غاز الإيثيلين. على العكس من ذلك ، إذا كنت تريد أن ينضج الموز بسرعة ، فقم برميها في كيس ورقي طوال الليل.