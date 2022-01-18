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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المطبخ العربي .. طريقة عمل الفلافل بالبسلة

الفلافل اللبناني
الفلافل اللبناني

الفلافل واحدة من أشهر الأكلات الشعبية التي تقدم على مائدة الطعام في وجبة الإفطار في مصر، وتقدم بالطريقة التقليدية من خلال فرم الفول مع بعض المكونات الأخرى، ولكنها أيضا شهيرة في لبنان على وجبة الفطور ولكن ييتم تقديمها بوصفة مبتكرة.

الفلافل بالبسلة

الفلافل اللبناني وصفة جيدة خاصة للأشخاص النباتيين، لإعدادها بالألياف ومجموعة من الخضراوات.

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أكلات مصرية.. طريقة عمل الفلافل بالسمسم

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من المطبخ العربي.. طريقة عمل الفلافل بالأومليت

مقادير الفلافل بالبسلة

1 كوب بسلة مجمدة

400 جرام حمص مصفى مغسول

1 بصلة بنية مفرومة خشنة

1/4 كوب أوراق بقدونس طازجة

1 فص ثوم مقطع إلى أرباع

2 ملعقة كبيرة طحينة

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة

2/3 كوب دقيق عادي

1/4 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

2 ملعقة كبيرة سمسم

زيت زيتون بكر ممتاز للقلي السطحي

4 خبز بيتا صغير للتقديم

فجل أحمر مقطّع إلى شرائح للتقديم

أوراق نعناع للتقديم

الثوم المخفوق

200 جرام جبنة مقطعة إلى أرباع

2 فص ثوم مهروس

1/4 كوب عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

طريقة عمل الفلافل بالبسلة

1- ضعي البسلة والحمص والبصل والبقدونس والثوم والطحينة والكمون والكزبرة في محضر الطعام، ثم إضافة الطحين، واخفق حتى يصبح المزيج ناعمًا تقريبًا، انقله إلى وعاء لمدة 15 دقيقة.

2- ضعي الجبنة والثوم وعصير الليمون والزيت في وعاء محضر طعام صغير، قم بالمعالجة حتى تصبح ناعمة ومختلطة، ويتبل جيدا بالفلفل، انقله إلى وعاء التقديم، رشي زيتًا إضافيًا.

3- قلّب بيكربونات الصودا مع خليط الطعمية باستخدام أيدي مبللة، قم بلف ملعقتين كبيرتين مستويين من خليط الفلافل إلى أشكال بيضاوية خشنة وافردها قليلاً، ويرش جانب واحد من الطعمية ببذور السمسم.

4- أضف كمية كافية من الزيت إلى مقلاة كبيرة حتى يصل ارتفاع جانب المقلاة إلى 1 سم، ويسخن على نار متوسطة، ويُطهى الفلافل على دفعات لمدة دقيقة إلى دقيقتين على كل جانب أو حتى يصبح لونه بنيًا جيدًا وينضج بالكامل، وصفيها على منشفة ورقية.

5- قدمي الفلافل بالجبنة وخبز البيتا، والسلطة، الفجل، النعناع والليمون، مع القليل من الزيت الإضافي.

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