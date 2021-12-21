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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات مصرية.. طريقة عمل الفلافل بالسمسم

طريقة عمل الفلافل
طريقة عمل الفلافل بالسمسم

تعتبر طريقة عمل الفلافل  بالسمسم من أشهى المقبلات المصرية السهلة والصحية، وغالبا ما تقدم في وجبة الإفطار أو العشاء، وهي تعتبر وجبة سريعة وشهية للغاية، ويمكن تطبيقها في المنزل بأقل المكونات والتكاليف .
 

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وقد الشيف سنان بطرس طريقة عمل الفلافل بالسمسم وهي أحد أشهر أكلات مصرية البسيطة والسهلة والسريعة، ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات أو التكاليف، ولا يستغرق وقت تحضيرها أكثر من ساعة واحدة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 20 شخص على الأقل.

 

طريقة عمل الفلافل بالسمسم 

 

 

طريقة عمل الفلافل بالسمسم 

 

مقادير طريقة عمل الفلافل بالسمسم :

½ كيلوغرام حمص
½ كوب سمسم
4 فص ثوم
1 بيضة
1 ملعقة كبيرة بهارات الفلافل
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة بايكينج صودا
1 كوب زيت نباتي للقلي


طريقة عمل الفلافل بالسمسم :

1- ينقع الحمص ليوم كامل.
2- في محضرة الطعام، يطحن الحمص مع الثوم حتى يصبح متماسك.
3- يضاف على خليط الحمص، البيضة، السمسم، الصودا، البهارات والملح ويخلط بالملعقة جيداً.
4- يسخن الزيت في مقلاة عميقة جيداً، وتشكل من العجين أقراص بواسطة ملعقة خاصة بالفلافل، ونقليها حتى تتحمر، وترفع، قم تقدم الفلافل بالسمسم ساخنة إلى جانب مخللات وصلصة الطحينة.

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