من المطبخ العربي.. طريقة عمل الفلافل بالأومليت

تعتبر طريقة عمل الفلافل بالأومليت، من الوصفات الشهيرة المقتبسة من المطبخ العربي، وهي وصفة سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها كوجبة مميزة على الإفطار، او تقديمها على العشاء وهي وجبة مشبعة للغاية وايضا صحية.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الفلافل بالأومليت، والتي تعتمد على عجينة الفلافل الجاهزة الممزوجة مع البيض، وتكفي هذه الوصفة لفرد واحد، وتأخذ حوال 3 دقائق لتحضيرها وايضا 3 دقائق لطهيها ، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية ..

طريقة عمل الفلافل بالأومليت

طريقة عمل الفلافل بالأومليت



مقادير طريقة عمل الفلافل بالأومليت :

3 ملعقة كبيرة فلافل، خليط جاهز

1 بيضة

½ ملعقة صغيرة توابل، ملح وكمون وشطة

2 ملعقة كبيرة زيت



طريقة عمل الفلافل بالأومليت :

1- في وعاء يوضع خليط الفلافل، مع البيضة والتوابل ثم يتم خلطهم معا جيداً.

2- يوضع الزيت في مقلاة على النار ونقوم بسكب فوق مزيج الأومليت.

3- ويترك الفلافل بالأومليت لتنضج ثم يتم تقليبها كي تحمر من الوجهين، ثم نقوم بتقديميها .