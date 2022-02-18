البيت الأبيض يكشف تفاصيل زيارة وفد للسعودية والإمارات بسبب هجمات الحوثي

أصدر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بيانًا قال فيه إن وفدًا أمريكيًا زار السعودية والإمارات الأسبوع الجاري، لمناقشة الهجمات المستمرة التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية على البلدين.

وقال البيان: " الزيارة جاءت لضمان دعم دفاعات البلدين ضد الهجمات بالقذائف والطائرات بدون طيار، حيث أكد الوفد التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم واشنطن لحلفائها في المنطقة".

وأضاف بيان البيت الأبيض: " الوفد أجرى مناقشات مع السعودية بشأن نهج التعامل مع ضغوط محتملة بالسوق بسبب غزو روسي محتمل لأوكرانيا".

والثلاثاء، أكدت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، حق الإمارات السيادي في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها واستقرارها من أي اعتداءات إرهابية.

وقالت مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن خلال جلسة بشأن الوضع في اليمن، إن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة لمليشيات الحوثي تعكس طبيعة سلوكهم العدواني، الذي وصل لمستويات غير مسبوقة.

وأضافت أن إيقاف السلوك العدواني لمليشيات الحوثي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حاسمة وجدية، وينبغي على المجتمع الدولي ممارسة ضغط شديد على مليشيات الحوثي ومن يدعمهم لوقف جميع انتهاكاتهم.

وتابعت أن مليشيات الحوثي قامت بعسكرة ميناء الحديدة لتخزين الأسلحة وشن الهجمات لتهديد الملاحة الدولية وأمن دول المنطقة، فهي لن تلتزم بأي اتفاقيات دون ضغط دولي واضح.