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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفرو.. ياسمين رئيس تتألق في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة  وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت ياسمين رئيس  بالفرو مرتدية  فستان أنيق باللون البيج في الاسود ، ولاقت تفاعل وإعجاب كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

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بعد تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وزوجها هادي الباجوري


و كانت قد تصدرت الفنانة ياسمين رئيس التريند  بعد تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى المثيرة للجدل والتى ردت عليها برسالة غامضة.

وعلقت الفنانة ياسمين رئيس علي تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى المثيرة للجدل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشرت ياسمين رئيس مقطع فيديو من أحد أفلامها، وعلقت عليه كاتبة: “بلاش تبوسني”.

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالاتي: “ناس معندهاش دم لا حول ولا قوة الا بالله - جوزها قال معندوش مانع عادي يعني - هادي الباجوري يشعر بالسعادة الان”.

وتصدرت الفنانة ياسمين رئيس، تريند جوجل بعد تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى المثيرة للجدل والتى كشف عنها فى برنامج “كلام الناس”.

كان هادى الباجورى قال عن زوجته ياسمين رئيس: ليس لدى مانع أن تقدم مشاهد رومانسية ومشاهد بها قبلات أو “بوس”.

وتقوم حاليا الفنانة ياسمين رئيس بالتجهيز لعرض مسرحية “احفاد ريا وسكينة” مع الفنانة دينا الشربينى حيث من المقرر عرضها فى موسم الرياض.

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