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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رقيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار عبر انستجرام

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة رقيقة، مرتدية جاكيت بيج مع بلوزة باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

 

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين لـ ياسمين صبري، وجاءت التعليقات كالآتي: “يا جمالك - قمر - بحبك”.

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يذكر أنه تعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل ياسمين صبري المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً.
وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.
وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019.

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