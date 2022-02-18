عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض توضح ماذا يحدث في حالة الخطف والمواقعة الجنسية

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما عقوبة الخطف والمواقعة الجنسية.  

جاء في حيثيات الحكم أن الحكم الصادر في الجناية ... لسنة ٢٠٠٥ الجيزة قد أدان المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بحكم صار باتاً عن واقعة اختطاف المطعون ضدها الأولى ، ومواقعتها جنسياً دون رضاها مستغلين في ذلك طبيعة عملهم كأمناء شرطة – لدى وزارة الداخلية – بأن أوهموها باقتيادها لقسم الشرطة والكشف عن صحيفة حالتها الجنائية إن لم تستجب لهم فتمت جريمتهم تحت هذا التهديد، فإن وزارة الداخلية ( الطاعنة ) تكون مسئولة عن الأضرار التي أحدثها تابعيه سالفي البيان بعملهم غير المشروع، إذ لولا هذه الوظيفة وما يسرت للمتهمين – المطعون ضدهم سالفي البيان – من استيقاف المطعون ضدها الأولى واقتيادها معهم تحت تهديد التوجه بها لقسم الشرطة والكشف عن صحيفة حالتها الجنائية لما وقع الحادث منهم وبالصورة التي وقع بها ، ولا يؤثر في قيام مسئولية الطاعن بصفته أن يكون المطعون ضدهم سالفي البيان قد قاموا بهذه الأفعال بباعث شخصي من قبلهم مادام عملهم الضار غير المشروع متصلاً بوظيفتهم بما يجعله واقعاً منهم بسبب هذه الوظيفة على ما سبق بيانه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته بالتعويض مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الشق من وجه النعي قائماً على غير أساس.

 

محكمة النقض وزارة الداخلية اختطاف الجنس الشرطة حيثيات الحكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

ترشيحاتنا

أمريكا.. بلينكن يقبل دعوة لافروف لاجتماع بشأن أوكرانيا

أفريقيا على صفيح ساخن ..الأهلي والهلال وتصحيح مسار الزمالك مواجهات تشعل جولة دوري الأبطال

حكم ترك خطبة الجمعة وأداء الركعتين فقط.. اعرف الرأي الشرعي

أدعية يوم الجمعة المستجابة.. رددها قبل غروب الشمس وعقب صلاة العصر

دعاء يجلب الغنى علمه الرسول لابنته فاطمة .. ردده طول اليوم

للمرة الأولى في السعودية.. 28 ألف سيدة يتقدمن لـ 30 وظيفة سائق قطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ