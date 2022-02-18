من سيريلانكا وزيمبابوي.. حضور قوي للفلكلور الأجنبي بمهرجان أسوان الدولي التاسع للثقافة والفنون

تواصل فرق الفنون الشعبية عروضها وأغانيها المميزة على أرض محافظة أسوان، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون الذى تقيمه وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنفذه الإدارة المركزية للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان فى الفترة من ١٥ حتى ٢٢ فبراير الجاري.



قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية بجمعية منشية النوبة مجموعة من الرقصات الاستعراضية المتنوعة منها "الصيادين، التنورة، الزفة، الاسكندرانية، سولو صعيدى، وختاما تحيا مصر" بقيادة نصر الدين محمد، أعقبها عرض فنى لفرقة السودان"الخليل للتراث النوبى"، قدموا خلالها رقصات نوبية على أنغام الدف برقصاتهم الجماعية "الأراجيد" و"الهولا هولا"



وعلى مسرح قصر ثقافة السباعية قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية رقصات متنوعة من الفلكور الشعبى منها"الأراجيد، الكف، النجرشاد" بقيادة مدحت محرم، بجانب عرض فنى لفرقة المكسيك قدموا خلالها رقصات متنوعة تعبر عن البيئة منها، "كاستيلو فيلاسكو، جرابى ميكسينو" ويعتبر هدفها الحفاظ على ثراء الثقافة والتقاليد المكسيكية من خلال الرقصات الشعبية وشاركت الفرقة بعدد من الاحتفالات الثقافية بدول العالم المختلفة منها الارجنتين وألمانيا والصين وبارجواى وتايلاند.



استقبل قصر ثقافة كركر فرقة مرسى مطروح للفنون الشعبية قدموا خلالها مجموعة من الفلكلور الشعبى منها "الحجالة، الكف، الفرح البدوى"، اما قصر ثقافة حسن فخر الدين استقبل فرقة رضا للفنون الشعبية قدموا خلالها تابلوهات استعراضية منها "حلاوة شمسنا، الأقصر بلدنا،.

تلاها عرض فنى لفرقة سريلانكا قدموا خلالها رقصات على أنغام الطبول التقليدية السريلانكية، قدمت الفرقة أداء أخذ الجمهور في رحلة بصرية مليئة بالحركة واللون، وعرفتهم على جمال الرقص السريلانكي الذي ينتمي إلى تقليد "كانديان"



بقصر ثقافة توشكى قدمت الفرقة القومية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية أشهر إستعراضاتها الفنية، بينما قدمت فرقة زيمبابوى ببيت ثقافة كلابشة عروض "mbakumb ,chinyambera".

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جانب من الرقصات الفلكلورية (2)

جانب من الرقصات الفلكلورية (3)

جانب من الرقصات الفلكلورية (4)

جانب من الرقصات الفلكلورية (5)