دوري أبطال أفريقيا.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بشكل كبير، على التشكيل الأساسي لمواجهة الهلال السوداني، المقرر لها، اليوم، الجمعة، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب الهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضع “مركز الجناح الأيمن" بيتسو موسيماني في حيرة شديدة قبل مواجهة الهلال، حيث يفاضل لجنوب إفريقي بين مفاجأة الهلال بالدفع بـ محمد مجدي أفشة في هذا المركز بدلا من مركز الأساسي “وسط ملعب”، أو الاعتماد على طاهر محمد طاهر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال السوداني:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة أو طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - محمد شريف.

الأهلي ضد الهلال:

يسعى فريق الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني، لتحقيق الفوز على الهلال في مباراة اليوم، وحصد أول 3 نقاط في دور المجموعات.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن تأجيل مباراة الأهلي أمام المريخ، في الجولة الأولى في دور المجموعات، بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الإمارات مؤخرا.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الهلال كالتالي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر وحسام حسن.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الهلال السوداني، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، بعد الخسارة أمام صن داونز بهدف دون رد في الجولة الأولى.

وتقام مباراة الهلال والأهلي بدون حضور جماهيري، وفقا لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الأهلي والهلال كانت في 1 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.