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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي والهلال.. موسيماني على أعتاب إنجاز تاريخي في السودان

صدى البلد

يخوض الأهلي ، مواجهة صعبة اليوم الجمعة أمام الهلال السوداني، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، بدوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلي عن أول فوز له على الهلال بالسودان بعد أن خاض 4 مواجهات سابقة مع الهلال بأم درمان لم يحقق خلالها أي انتصار بعد الخسارة في مباراة والتعادل في 3 مباريات، وأحرز الأهلي هدفا وحيدا عن طريق محمد مجدي أفشة.

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موسيماني يبحث عن أنجاز تاريخي مع الأهلي 

ويسعى المدرب الجنوب إفريقي، هذا الموسم، لتحقيق لقب البطولة العريقة للمرة الثالثة على التوالي، وهو إنجاز لم يصل إليه أي مدرب من قبل.

وكان موسيماني قد فاز بنسخة (2019-2020) على حساب الزمالك، ثم (2020-2021) أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وكان المدرب البرتغالي، مانويل جوزيه، قد حقق مع الفريق الأحمر 4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، لكنها جاءت في أعوام متفرقة (2001 و2005 و2006 و2008).

وقد كان جوزيه قريبا من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، في عام 2007، للمرة الثالثة على التوالي، لكن الأهلي خسر النهائي حينها أمام النجم الساحلي التونسي.

ومن جهة أخرى، يتطلع موسيماني لأن يصبح أول مدرب في تاريخ الأهلي، يحقق الانتصار على الهلال في السودان.

وإجمالا، لعب الأهلي مع الهلال في البطولات الإفريقية 8 مرات، فحقق الفوز في 3 مباريات، بينما تفوق الفريق السوداني في مناسبتين، وتعادلا 3 مرات.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أعلن قائمة الفريق والتي تضم كلًا من:
علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدى أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ  محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة الخاصة ببعثة الفريق المتواجدة في السودان؛ استعدادا لمواجهة فريق الهلال السوداني في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني .. وتنطلق المباراة في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب الهلال ، وتذاع عبر قنوات بي ان سبورت بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني 

ولعب الهلال مع الأهلي في البطولات الأفريقية 8 مرات حقق الأحمر الفوز في 3 مباريات، وفاز الهلال مرتين وتعادلا 3 مرات.

وكانت أول مواجهة بين الأهلي والهلال في نهائي دوري الأبطال 1987 وتعادلا في أم درمان بدون أهداف، وفاز الأحمر بالقاهرة 2-0 وتجددت المواجهة في دور الـ 32 من دوري الأبطال 2004 وفاز الهلال بالقاهرة 1-0 وتعادلا بدون أهداف في السودان.

ولعبا مجددا بدور المجموعات بدوري الأبطال 2007 وفاز الأهلي بالقاهرة 2-0 وفاز الهلال بملعبه 3-0 .

وآخر المواجهات كانت في دور المجموعات 2020، وفاز الأهلي بالقاهرة 2-1 وتعادلا بالخرطوم بهدف لكل منهما.

ولم يلعب الأهلي مع الأندية السودانية في أفريقيا سوى مع ناديي الهلال والمريخ وخاض 16 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل 5 مرات وخسر 3 مرات فقط.

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