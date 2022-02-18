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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاريخ مواجهات سيء في السودان.. الأهلي يبحث عن فوزه الأول على الهلال في أم درمان

صدى البلد

يخوض الأهلي ، مواجهة صعبة اليوم الجمعة أمام الهلال السوداني، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، بدوري أبطال أفريقيا.

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ويبحث الأهلي عن أول فوز له على الهلال بالسودان بعد أن خاض 4 مواجهات سابقة مع الهلال بأم درمان لم يحقق خلالها أي انتصار بعد الخسارة في مباراة والتعادل في 3 مباريات، وأحرز الأهلي هدفا وحيدا عن طريق محمد مجدي أفشة.

 

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أعلن قائمة الفريق والتي تضم كلًا من:


علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدى أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ  محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة الخاصة ببعثة الفريق المتواجدة في السودان؛ استعدادا لمواجهة فريق الهلال السوداني في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني .. وتنطلق المباراة في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب الهلال ، وتذاع عبر قنوات بي ان سبورت بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني 

ولعب الهلال مع الأهلي في البطولات الأفريقية 8 مرات حقق الأحمر الفوز في 3 مباريات، وفاز الهلال مرتين وتعادلا 3 مرات.

وكانت أول مواجهة بين الأهلي والهلال في نهائي دوري الأبطال 1987 وتعادلا في أم درمان بدون أهداف، وفاز الأحمر بالقاهرة 2-0 وتجددت المواجهة في دور الـ 32 من دوري الأبطال 2004 وفاز الهلال بالقاهرة 1-0 وتعادلا بدون أهداف في السودان.

ولعبا مجددا بدور المجموعات بدوري الأبطال 2007 وفاز الأهلي بالقاهرة 2-0 وفاز الهلال بملعبه 3-0 .

وآخر المواجهات كانت في دور المجموعات 2020، وفاز الأهلي بالقاهرة 2-1 وتعادلا بالخرطوم بهدف لكل منهما.

ولم يلعب الأهلي مع الأندية السودانية في أفريقيا سوى مع ناديي الهلال والمريخ وخاض 16 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل 5 مرات وخسر 3 مرات فقط.

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