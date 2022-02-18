سفير مصر في أنجولا: مباراة الزمالك وساجرادا تبتعد 17 ساعة عن ملعبه وجماهيره

قال السفير محمد صفوت سفير مصر في أنجولا، أنه اطمأن على استعدادات الزمالك ، موضحا أن الفريق يعيش حالة ذهنية وفنية جيدة ومعنويات اللاعبين مرتفعة للغاية.



وتابع صفوت في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة في برنامج بوكس تو بوكس المُذاع على فضائية ETC: "عدد الجماهير الأنجولية لم يتضح بعد، الملعب الذى يحتضن لقاء الوداد وبترو هو نفس الملعب الذي يستقبل مباراة الزمالك وساجرادا".



وتابع: "ملعب ساجرادا لم يلبي اشتراطات الاتحاد الأفريقي، ومنافس الزمالك يقع في محافظة بعيدة عن العاصمة لواندا حيث ملعب المباراة بـ17 ساعة، والشعب الأنجولى ودود وعاشق للكرة المصرية".