للاحتفاظ بمحركات الاحتراق.. رينو تشوق عملاءها لـ "كونسيبت" هيدروجينية جديدة

نشرت شركة "رينو" الفرنسية صورة جديدة لمفهوم سيارة تعمل بالوقود الهيدروجيني، سعيا منها للحفاظ على محركات الاحتراق الداخلي.

جاء الإعلان عن السيارة الجديدة التي لم يطلق عليها اسم حتى الآن، على هامش مؤتمر العلامة التجارية الفرنسية والعرض التقديمي للنتائج المالية لعام 2021 ، من قبل الرئيس التنفيذي لشركة رينو "لوكا دي ميو"، وبعد العرض أصدرت "رينو" بيانا مقتضبا عن المفهوم الجديد تكشف فيه أن السيارة الكونسيبت الهيدروجينية الجديدة قد أشرف على تصميمها جيل فيدال ، رئيس قسم التصميم المعين حديثًا في رينو ، وأنه من خلال الكونسيبت الجديد "يترجم استراتيجيات الشركة في سعيها نحو التنمية المستدامة إلى واقع عملي يعزز مكانة العلامة التجارية رينو من خلال تقديم نموذج يساهم في خدمات التنقل الآمن والمريح للركاب بالإضافة لكونه صديق للبيئة"، مشيرة إلى أن الكشف الكامل عن النموذج سيكون في شهر مايو المقبل.

فيما قال الرئيس التنفيذي "لوكا دي ميو" في معرض كلامه عن المفهوم المستقبلي "سنطلق قريبًا سيارة كونسيبت. أردنا تجسيد رؤيتنا للاستدامة، بناءً على 3 محاور أساسية لدينا - السلامة والشمولية والحفاظ على البيئة كل تلك العوامل في منتج واحد، هذا المفهوم سيتضمن شكل طراز جديد. نحن نريد تحويلها لسيارة إنتاج جماهيري".

أضاف "دي ميو" أن رينو حاليا تواجه أكبر تحدٍ في تاريخها المتمثل في قدرتها على تقديم 27 طرازًا جديدًا بحلول نهاية عام 2025. "هدفنا الحقيقي هو زيادة قدرتنا التنافسية بالأسواق وضم المزيد من التشكيلات المختلفة لمجموعتنا، أنا على ثقة كبيرة بفريق عملنا وأننا قادرون على المضي قدما في مشاريعنا الطموحة تبدو مشاريعنا المستقبلية جيدة جدا سواء من ناحية التصميمات أو القدرات الديناميكية والأداء نحن نبني أفضل مجموعة منتجات تمتلكها رينو على الإطلاق"

تُظهر الصورة التشويقية الوحيدة التي نشرتها "رينو" الواجهة الأمامية للسيارة بخلفية معتمة مع مصابيح إضاءة نحيفة، كل مصباح من 4 مصابيح "ليد" صغيرة وشبكة هوائية غير واضحة المعالم، إلى جانب مصد أمامي منخفض بشدة للأسفل، يبرز من خلال مصابيح التشغيل النهارية على حرف V أو مثلث مائل. الصورة تشير بوضوح أن النموذج الهيدروجيني الجديد سيكون من سيارة "رينو ميجان" الكهربائية بالكامل القادمة ومن المرجح أن تكون من فئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض.