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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمنافسة أودي وفولفو.. حزمة ترقيات جديدة لـ"ميني كانتري مان" وحجم أكبر.. صور

ميني Countryman
ميني Countryman

تعمل شركة MINI التابعة للشركة الأم "بي ام دبليو" على توسيع نطاق طرازاتها لتشمل قطاعات جديدة مع استمرارها في تقديم سيارات الكهرباء، مع ترسخ مكانتها السوقية من خلال من خلال طرازها الأنجح والأكثر شهرة في المملكة المتحدة "ميني كانتر مان" من فئة SUV الرياضية متعددة الأغراض موديل سنة 2023.

 

وفقا لموقع "أوتو اكسبرس"، المتخصص في السيارات، عقب بعد طرحها لأول مرة في عام 2010 ، مهد الطراز الرائد الطريق لتوسع "ميني" إلى أبعد من مجرد إنتاج طرازات هاتشباك الشهيرة، إنها ثاني أكثر سيارات العلامة التجارية مبيعًا على مستوى العالم، ولم يتفوق عليها إلا منتج MINI الهاتشباك ذات الـ 3 أو 5 أبواب.

 

سوف تزيد "ميني موتورز" من قدرتها التنافسية خاصة مع "أودي Q3" من خلال تقديم "كارنتر مان" بمساحة أكبر. يعد هذا ضروريًا في هذا التوقيت نظرًا للحاجة إلى تقديم سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أخرى تكون أصغر حجمًا تعمل بالكهرباء بالكامل لتكون البديل الأصغر والأقل تكلفة من ميني Countryman في نطاق العلامة التجارية ، بالإضافة إلى تأكيد  MINI تقديم سيارة أخرى من فئة "المدمجة الممتازة ''، والتي يمكن أن تكون من نوعية MPV القابلة لزيادة المساحة مع استلهام مفهوم Urbanaut. 

 

سيصبح موديل  Countryman التالي أكبر نموذج سيارة تقدمه MINI على الإطلاق ، يبلغ طول الموديل الحالي لسنة 2021  حوالي 4.3 مترًا ، لكن موديل 2021 الجديد سيمتد إلى 4.5 متر تقريبًا، لتكون أفخم ومريحة أكثر للركاب، على هذا النحو ، فإن "ميني كانتري مان" الجديدة سوف ينافس بقوة أودي Q3 و فولفو XC40 ، حيث أنها من نفس الفئة.

ميني Countryman

سيتم بناء "ميني  كانتري مان" السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة من خلال تطوير النظام الأساسي للطراز الحالي ، والمعروف باسم FAAR ، ولكن لن يتم تصنيعها في مصنعها الرئيسي بالمملكة المتحدة، سينتقل إنتاج "كانتري مان" من موطنها الحالي خط إنتاج BMW في لايبزيغ ، ألمانيا.

 

من المتوقع أن يتميز الجيل الثالث من "ميني كانتري مان"  الأكبر حجما بتقنية هجينة معتدلة بمحرك كهربائي يعمل بجهد 48 فولت ، بقوة 168 حصان و 280 نيوتن متر من عزم الدوران بالإضافة إلى تقديم ميني لمتغير كهربائي بالكامل.

MINI بي إم دبليو ميني كانتر مان أودي اودي Q3 فولفو فولفو XC40 مينى

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