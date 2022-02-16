منافسة "ميني" الكهربائية..  فيسكر تستعد لطرح Pear في 2024

تستعد شركة "فيسكر" الأمريكية لطرح طرازها الجديد pear بحلول سنة 2024 وستبدأ من سعر 29,900 دولار لفئة التجهيز الأساسية.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، فيسكر الشركة الأمريكية التي يقع مقرها الرئيسي في "كاليفورنيا"، وتتخصص في إنتاج السيارات الكهربائية سوف تطرح "فيسكر أوشن" من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض في سنة 2023، تليها طراز "فيسكر بير" وكلمة pear هي اختصار لجملة Personal Electric Automotive Revolution أي الثورة الكهربائية في عالم السيارات الشخصية، وهو يرمز لطموح فيسكر التي تصبو لجعل منتجها الجديد يغزو عدة أسواق ويحقق الشعبية المرجوة منه.

على غرار الطراز الأقدم، "فيسكر أوشن" الذي من المتوقع الكشف عنه رسميا أواخر الشهر القادم على أن يطرح للبيع السنة المقبلة، تزعم العلامة التجارية الأمريكية الوليدة أن "بير" تجمع بين عوامل "الاستدامة والتكنولوجيا والتصميم العصري في حزمة رقمية متصلة" كما أنها ذات نمط قيادي شبيه بالسيارات الرياضية مع نظام تخزين ذكي، ومن المتوقع أن تنافس سيارات "ميني" الكهربائية و "رينو زوي".

سيتم بناء "فيسكر بير" من قبل شركة التكنولوجيا العملاقة التايوانية Foxconn بمقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي كشفت مؤخرًا عن سيارتين كهربائيتين جديدتين تم بنائهم على منصة Hon Hai EV وهي المنصة التي ستتولى عملية بناء "بير" الأمريكية.

تقول فيسكر إن الإنتاج سيحدث في ولاية أوهايو، وتستهدف بناء ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سنويا، في غضون ذلك، سيتم بناء سيارة "فيسكر أوشن" في النمسا بواسطة Magna Steyr.

سب وأن صرح مؤسس الشركة الوليدة، "هنريك فيسكر" لـ Autocar أن شركة "آبل" عملاق التكنولوجيا كانت مصدر إلهام رئيسي له، "إنهم لا يبنون منتجاتهم الخاصة فط؛ إنهم ينفقون كل جهودهم على تقديم ميزات إضافية للعملاء وحل مشكلاتهم مع المنتجات هذه هي الطريقة التي نقوم نتبعها".