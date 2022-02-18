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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق الحلقة الثانية من الدوم.. بوابة النجوم

انطلقت الحلقة الثانية من برنامج "الدوم"، على قناة ON، لتبدأ المنافسة بين المتسابقين لاختيار أفضل المواهب، بعدما حققت الحلقة الأولى أصداء واسعة بمشاركة عدد كبير من النجوم، مثل شيرين عبد الوهاب وكريم عبد العزيز وعفاف راضي.

بعدما تأهل 200 متسابق من 27 محافظة في 3 فئات (الغناء، التمثيل، التقديم التليفزيوني)، لاختيار أفضل موهبتين من كل فئة، تبدأ 3 مراحل لاختيار أفضل موهبتين من كل فئة للفوز بمسابقة البرنامج، وتمنح المرحلة الأولى الفرصة للمواهب المشاركة بتقديم موهبته خلال دقيقة واحدة ليتجاوزها للمرحلة الثانية والتي تسمح له بإظهار موهبته الكاملة بعد تدريبه من قبل خبراء كبار في كل فئة، ليتأهل للمرحلة الثالثة، والتي يحسم فيها الاختيار في مرحلة النصف نهائيات جمهور البرنامج لاختيار 6 مواهب للمرحلة النهائية في كل فئة.

وتمنح مسابقة برنامج "الدوم" فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.

يتم تدريب المشتركين على يد أساتذة كبار ومتخصصين، حيث يكون الإشراف العام على قسم التمثيل للمخرج الكبير خالد جلال، بينما الإشراف العام على قسم التقديم التليفزيوني للخبيرة الإعلامية د. ميرفت أبو عوف، والإشراف العام على قسم الغناء للدكتور محمد أبو الخير.

برنامج دوم:

يذكر أن برنامج "الدوم" من تقديم نهى درويش ويوسف عثمان، إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

برنامج الدوم شيرين عبد الوهاب كريم عبد العزيز عفاف راضى قناة ON 200 متسابق

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