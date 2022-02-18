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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات بمليون جنيه.. سقوط عنصرين إجراميين للاتجار في الحشيش و"الشابو" بأسيوط

مخدرات
مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية من أسيوط تخصصوا فى الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة منفلوط بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط، أمكن ضبط اثنين من المتهمين حال تواجدهما بمسكنهما في منفلوط وبحوزتهما 16000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" و10 طرب حشيش وزنت 1,150 كيلو جرام  وكمية من مخدر "الآيس" الشابو  وزنت 1,150 كيلو جرام  وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وميزان حساس.

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون جنيه.

 

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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