ماكرون: أوروبا المنطقة الوحيدة التي لم تفرض قيودا على تصدير اللقاحات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه بسبب التقشف المالي إضطر لاعتماد خطط لإنعاش إقتصاد فرنسا، حيث تم الإضطرار لتخفيض من ميزانية الكثير من النشاطات.

وأضافت ماكرون، خلال القمة الأفريقية الأوروبية، أن فرنسا ساهمت فى التنمية الأفريقية، موضحا أن أوروبا فى عام 2020 ضاعفت قدرتها وميزانيتها لإفريقيا، حيث أنه تم إنشاء فرص لإنتاج اللقاحات.

وتابع أن أوروبا كانت المنطقة الوحيدة التي لم تفرض قيودا على تصدير اللقاحات، وأول قارة استفادت من ذلك هي أفريقيا، لافتا إلى أن كل قدرات إنتاج اللقاحات تم تزويدها لأفريقيا.