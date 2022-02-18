كلية الاداب جامعة عين شمس تعلن جدول الفصل الدراسي الثاني.. صور

بدأت عدد من كليات جامعة عين شمس، الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022، وفى هذا السياق أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس جدول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 – 2022، للأقسام المختلفة.

الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2021 – 2022

كان المجلس الأعلى للجامعات، قد كشف عن الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2021 – 2022، حيث بدأت الدراسة 9 أكتوبر، على أن تكون فترة الدراسة بالفصل الدراسي الأول 14 أسبوعا، وينتهي الفصل الدراسي الأول الخميس الموافق 13 يناير.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 15 يناير إلى الخميس 3 فبراير، مع التأكيد أن فترة الامتحانات 3 أسابيع وحسب كل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من يوم السبت 5 فبراير وحتى الخميس 17 فبراير 2022، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد، السبت الموافق 19 فبراير بفترة دراسية تمتد لـ16 أسبوعا وينتهي الفصل الدراسي الثاني الخميس 9 يونيو.

كما تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد خلال شهري يونيو ويوليو وفقا لطبيعية الدراسة والامتحانات لكل كلية.

كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارا يؤكد استمرار النظام الدراسي للترم الثانى على أن يكون موعد بداية الترم الثاني للجامعات 2022 سيكون في 19 فبراير الجاري.

وكشف المجلس أن مدة الدراسة بالجامعات خلال الترم الثاني هي 13 أسبوعا على أن يتم الانتهاء في 9 يونيو 2022.

وقد أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن إجازة نصف العام بالجامعات أسبوعين بدأت من 5 فبراير وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه.