مياه المنوفية : رفع كفاءة العاملين بتنفيذ برامج تدريبية فى مختلف التخصصات

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، اهميه اعتماد التدريب كوسيلة اساسية لتدريب العاملين فى كافة المجالات التخصصية، وتاكيدا للتحول الرقمى والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة والتى ثبتت فاعليتها وامنها على العاملين ، واهمية تنفيذ خطة التدريب لتشمل جميع التخصصات التى تؤدى لرفع كفاءة العاملين بقطاعى مياة الشرب والصرف الصحى

وذكر نجيب ، ان الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة تدريبية عن اجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وأنواع المحطات وطرق التنقية وأنواع المحابس والتعرف على أساليب الترشيح المختلفة وأيضا التعرف على أنواع المواسير وأقطارها ؛ كما أشار نجيب الى انه تم تنفيذ دوره المسار الوظيفى الادارى - مدير عام online

وأوضح ، أنه تم تنفيذ دورة للعاملين عن تكنولوجيا تشغيل وحدات الانتاج للتعرف على عمليتى الترويب والتنديف وطرق واساليب التنديف وانواع المروقات الشائعه فى مصر وانواع المرشحات ؛ وكذلك تنفيذ دوره تدريبية عن برنامج protozoa للكميائيين لتعريف المتدربين على برتووزوا و طفيليات المياه والتعرف على الطرق القياسيه للتحاليل البيولوجيه الخاصه ب برتووزوا المياه العذبه و التعرف على البروتوزوا و الطفيليات و انواعها و توزيعها الحيوي في المسطحات المائيه في نهر النيل والتعرف على الطرق المباشره و الغير مباشرة للتحاليل البيولوجيه في مياه الشرب و التعرف على طرق عد و تعريف و تقدير المحتوى البيولوجي في المسطحات المائيه و بالعينات داخل محطات مياه الشرب و التدريب على الطرق العمليه ل التحاليل البيولوجية لعينات مياه الشرب وصقل مهارات و معارف المتدربين الجدد و ذلك بالنسبه لما يتعلق بالتحاليل البيولوجية لمياه الشرب.

كما تم تنفيذ دورة تدريبية عن استخدام التحاليل المعملية للتحكم فى تشغيل محطات مياه الشرب للتعرف على اسباب ضرورة معالجة وتنقية المياه ودور مسئولى التشغيل فى محطات مياه الشرب والتعرف على خصائص المياه فى مصادرها واحواض التنديف والعوامل المؤثرة فى عملية الترسيب وانواع المرشحات وخواص الكلور كما تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين عن الاصول والالتزامات للتعرف على الفروض المحاسبية ومقومات النظام المحاسبى الموحد والاصول الثابتة واهلاكاتها والتعرف على راس المال المدفوع والاحتياطات والتزامات طويلة الاجل والمخصصات وميزان المراجعه والدليل المحاسبى .

واوضح ، انه تم تنفيذ دورة تدريبية عن كيفية العمل بامان داخل الاماكن المغلقة والتعامل مع تسريب الكلور للتعرف على الخواص الكيميائيه والطبيعية لغاز الكلور ومخاطر الكلور ومهمات الوقاية الشخصية وإجراءات التخزين الوقائية لاسطوانات الكلور وخطوات عمل فريق مكافحة الكلور عند حدوث تسرب الكلور وتعريف الاماكن المحصورة والتعرف على الغازات الموجودة بالاماكن المحصورة وأعراض نقص الاكسجين وإجراءات العمل بالاماكن المغلقة والتعرف على مهمات ومعدات السلامه والصحه المهنيه المستخدمة بالاماكن المغلقة وايضا تم تنفيذ دورة تدريبية عن الحماية المدنية والدفاع المدنى بمركز تدريب إدارة الحمايه المدنيه والهدف منة هو دراسه القواعد والإجراءات الأمنية المطبقة فى مجال الحمايه المدنية ضد كل إخطار الحريق والوقاية من الأخطار الصناعية والتكنولوجية الكبرى والتعامل مع الحوادث المنزليه وحماية العنصر البشري وكيفية التعامل مع أجهزة الإطفاء والسيطرة على الحريق.

