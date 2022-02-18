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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز إعلام قنا: حياة كريمة أكبر مبادرة إنسانية في التاريخ الحديث

ندوة حياة كريمة
ندوة حياة كريمة

نظم مركز إعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة بعنوان "حياة كريمة.. مستقبل جديد لقرى حضارية" بمركز شباب الدير الشرقي، حاضر فيها الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية ومشروعات حياة كريمة بقنا، وأدارها يوسف رجب، نائب مدير مجمع إعلام قنا، بحضور رمضان سالم، سكرتير الوحدة المحلية لقرية المحروسة، ورمضان عبدالله، رئيس مركز شباب الدير وحجازى محمود حسن، مدير مركز الشباب.

استعرضت الندوة جهود الدولة فى مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصرى خلال المرحلة الأولى، على مستوى الجمهورية، مع التركيز على ما شهدته قرى محافظة قنا خلال المرحلة الأولى والتى استهدفت قرى 5 مراكز.

 

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قال الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية ومشروعات حياة كريمة بقنا، حياة كريمة مبادرة تنموية تحدث لأول مرة على مستوى العالم، حيث تم وصفها من قبل الأمم المتحدة، بأنها أكبر مبادرة إنسانية فى التاريخ الحديث، كونها تعمل على حل مشاكل وتراكمات عقود ماضية، عانت فيها القرى من تهميش وإهمال نتج عنه تدنى لمستوى خدمات البنية التحتية مقارنة بالمدن.

وتابع شاكر، فكرة حياة كريمة، نبعت من منطلق رؤية مصر 2030 التى تقوم على 17 هدف، كلهم يسعون لتحقيق حياة كريمة لكافة الفئات، من خلال ما يساعد على ذلك، بتوفير صرف صحى بدلاً من الخزانات التى دمرت البنية التحتية وأصرت بالمياه الجوفية، وكهرباء تنير الحياة، و انترنت لتنمية الوعى والفكر، وطرق مرصوفة وممهدة بدلاً من المتهالكة ومستشفيات للعلاج ومراكز شباب، مع الاهتمام بتمكين للمرأة المعيلة و الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف شاكر، مبادرة حياة كريمة تعتمد على شقين رئيسيين، "البنية التحتية والخدمات"، وشهدت محافظة قنا خلال المرحلة الأولى تنفيذ ٨٤٥ مشروع متنوع فى قرى مراكز" أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف، قوص"، بخلاف مشروعات الغاز الطبيعى و الإتصالات، فيما شملت المرحلة الأولى 1400 قرية على مستوى الجمهورية ،موزعين على 52 مركز، ويتراوح نصيب كل مركز ما بين 2 إلى 3 مليار جنيه خلال أعمال التطوير، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال المبادرة حوالى 700 مليار جنيه بعد أن كان فى البداية 500 مليار جنيه مصرى.

وأكد شاكر، أن المبادرة تتم بتمويل خالص من الدولة، دون أى تمويلات خارجية، كونها تسعى لتحقيق هدف استراتيجى هام، يتمثل فى إحداث وتحقيق حالة استقرار مجتمعى للريف المصرى، بأيادى وجهود مصرية خالصة.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة بجانب ما تحققه من طفرة فى البنية التحتية"صرف، مياه، كهرباء" تعمل بالتوازى مع ذلك فى إنشاء مجمعات خدمات تتولى توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال مجمع الخدمات الذى يتولى توفير ٨ خدمات "سجل مدنى، شهر عقارى، تموين، وحدة محلية، مركز تكنولوجى"، بجانب مجمع خدمات زراعية، يتولى توفير كل ما يحتاجه المزارعين فى الزراعة و تربية وعلاج المواشى، وتوفير الألبان ومشتقاتها.

 

ندوة حياة كريمة
ندوة حياة كريمة
ندوة حياة كريمة
ندوة حياة كريمة
ندوة حياة كريمة
ندوة حياة كريمة
ندوة حياة كريمة
ندوة حياة كريمة
قنا مركز إعلام قنا الهيئة العامة للاستعلامات حياة كريمة مشروعات برنامج التنمية المحلية

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