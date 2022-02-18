أبو العينين ينعي الكاتب جلال دويدار: أحد رموز الصحافة المصرية.. ونموذج في المهنية والفكر والعطاء

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الكاتب الكبير/ جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق الذي رحل عن دنيانا اليوم بعد مسيرة حافلة في بلاط صاحبة الجلالة .

وقال أبو العينين خلال برقية عزاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "رحم الله الكاتب القدير جلال دويدار أحد رموز الصحافة المصرية الكبار، وأحد جيل عمالقة الصحافة الذي تتلمذ على يديه أجيال من الكتاب والصحفيين المتميزين في جريدة أخبار اليوم .. فقد كان الراحل قدوة ورمزًا ونموذجًا في المهنية والفكر والعطاء.

وتابع وكيل مجلس النواب: "خالص العزاء لعائلة الفقيد ومحبيه والجماعة الصحفية – سائلين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ."