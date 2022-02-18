رمضان 2022 .. فيفي عبده وشيرين رضا في كواليس مسلسل "شغل عالي"

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة من كواليس أحدث أعمالها مسلسل "شغل عالي" المقرر عرضه في رمضان 2022.



وظهرت فيفي عبده تجلس بجوار المخرج مرقص عادل وشيرين رضا، وعلقت على الصورة كاتبة: "مساء الفل من مصر ام الدنيا انتظرونا ان شاء الله في مسلسل شغل عالي رمضان 2022 انا وحبيبتي النجمة شيرين رضا".



“شغل عالي” من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل وبطولة فيفى عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف.



وتدور الأحداث حول الصديقتين فيفي عبده وشيرين رضا وتواجهان العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات.

