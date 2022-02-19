مناقشة ديوان "خفافيش" ولقاء أدبى بالغنايم ومنفلوط

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، حيث شهد نادى أدب قصر ثقافة الغنايم وصدفا اللقاء الأسبوعى برئاسة الاديب على فتحي.

تم مناقشة ديوان "خفافيش" للشاعر أسامة حسانين بينما تم تهنئة الشاعرين أشرف عبد الرحيم وعبد الرؤوف عبد اللطيف بفوزهما بجائزة النشر الإقليمي، ثم عرض الشاعر أشرف عبد الرحيم تجربته في المشاركة في مهرجان ملتقي الحضارات الدولي الثالث بساقية الصاوي لافتاً إلى أن قصيدة "الباب الغربي".

ثم ألقى الشاعر أشرف قصيدة بعنوان "كدابة" يهاجم فيها امرأة وقد أشاد الشاعر عبد الرؤوف عبد اللطيف بالقصيدة من الناحية الشعورية و الفكرية بينما أثنى الشاعر ياسر النجدي على الجانب اللغوي والصور البلاغية بها، ثم ألقى الشاعر حسن بخيت قصيدة بعنوان "التركة" تحكي عن تجربة شخص فقد الوعي لفترة فظن أقاربه أنه قد مات وقد أثنى الشاعر سامي عبد الرحمن على التقدم الكبير الذي أحرزه الشاعر على مستوى الفكر والموسيقى.

بينما عبر القاص أحمد فراج عن إعجابه بالحكاية المثيرة التي تتضمنها القصيدة، ثم ألقت الموهبة الصاعدة فاطمة محمد بخيت قصيدة شعرية جديدة، بينما اختتمت فعاليات الجلسة بقصيدة للمنشد محمود حامد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.



كما عقد نادى أدب بيت ثقافة منفلوط ندوة أدبية بعنوان "المذاهب الأدبية فى المدارس النقدية الحديثة" بمقر صالة الفنون بالبيت، حاضرها الدكتور يحيى محمد القفاص رئيس نادى الأدب، وتناول فيها الحديث حول تعريف المذاهب الأدبية وانواعها وقد أثرى اللقاء مداخلات الحضور وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور رمضان حسانين استاذ الادب والنقد بجامعة الأزهر، وشارك بالملتقى نخبة من كبار أدباء الصعيد وعلى رأسهم الاديب شعبان المنفلوطي بينما اختتم اللقاء بتقديم بعض القصائد الشعرية للمواهب الادبية الشابة، و نظم قصر ثقافة أسيوط ورشة فنية رسم وتلوين من تدريب الفنانة ريتا.