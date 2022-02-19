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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

استمرار معرض الكتاب الدائم و"بروفات فنية" بثقافة شرم الشيخ

قصور الثقافة
قصور الثقافة

فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة أ. د.إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتشجيع الأدباء والمبدعين، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة جنوب.  استمرت فعاليات معرض الكتاب الدائم لليوم الثاني علي التوالي، ويهدف الى بيع الكُتب في شتي المجالات "الثقافية، والأدبية، والفنية" من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار رمزية لأجل تحقيق العدالة الثقافية.


استعدادًا احتفالية "ذوي الهمم" قام قصر ثقافة شرم الشيخ بعمل بروفات الفقرة الفنية التي سوف يتم عرضها ضمن فقرات الحفل، تدريب المخرج إبراهيم إسماعيل، إشراف الفت محمود وبحضور مديرة القصر .


كما بدأ استئناف بروفات فريق كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ تحت الاعتماد، وفي جانب آخر تم عقد أولى اجتماعات القصر مع عدد من المطربين لتكوين فرقة قصر ثقافة شرم الشيخ للموسيقى العربية تحت إشراف  الفت محمود و مديرة القصر. 

خطة وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية زيادة الوعى الثقافى والفكرى تشجيع الأدباء والمبدعين الهيئة العامة لقصور الثقافة

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