اليوم.. محاكمة أب ونجله استعرضا القوة وقتلا جارهما بدار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة أب ونجله المتهمين باستعراض القوة واستخدم العنف وقتل جارهما في مشاجرة بدار السلام.

تعقد برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، و محمد الشرقاوي، و سالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام المتهمين «أسامة. س. ب»، سائق 22 سنة، ووالده «س. ب»، 50 سنة، عامل باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجنى عليهم مصطفى جمال، طارق سيد، وأيا ممن تسوقه الظروف بين الإناس أمامهما للحيلولة دون بلوغهما لغريمهما قاصدين ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم والتأثير على إرادتهم وفرض السطو عليهم محضران لغرضهما المنشود سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» وما أن وطأت أقدامهما مسرح الواقعة وحال تواجد المجنى عليه الأول فهاما فى الأرض فسادًا قاصدين غلبة الشيطان مُطلقا الأول من سلاحه الأعيرة النارية فى الفضاء تارة وصوب المجنى عليه الأول تارة أخرى فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفوسهم والمساس بحريتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بقتل المجنى عليه مصطفى جمال عمدًا إذ أنهما أثناء إتيانهما الأفعال السابقة وعلى إثر مشاجرة بينهما وبين المجنى عليه وما أن ظفرا به فأطلق الأول مستخدمًا سلاحه الناري عيارًا ناريًا صوبه غير عابىء بإنهاء حياته بل مرحبًا بذلك قاصدان قتلا فأصابتا مقذوفاته الرشية صدر المجنى عليه فأحدثت به الإصابات التى أنهت حياته حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره.

ودلت تحريات أحمد محمود مختار حسن ضابط مباحث قسم دار السلام إلى صحة حدوث الواقعة وعلى إثر مشاجرة فيما بين طرفيها وأن المتهم الأول هو محدث إصابة المجنى عليه مستخدما «فرد خرطوش» وكان برفقته المتهم الثانى للشد من أذره وبانتقاله إلى مسرح الواقعة تمكن من ضبط المتهمين وأقرا بارتكابهما للواقعة قاصدين إزهاق روح المجنى عليه.