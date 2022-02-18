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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم : الترم الثاني أقصر من الأول ولا نية لتخفيف مناهجه

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيبدأ غدا الترم الثاني في المدارس بحضور كامل من الطلاب والمعلمين ، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مثلما تم في الفصل الدراسي الأول. 

وقال وزير التربية والتعليم ، إن الترم الثاني اقصر من الأول لأن في نهايته سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية إلى جانب الاعدادية وامتحانات صفوف النقل ، مشيرا الى أنه سيكون إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 97 يوما .

وأضاف وزير التربية والتعليم : المناهج كما هي ولا نية لعمل اي تخفيف للمناهج التي أقرت وزارة التربية والتعليم تدريسها في الترم الثاني.

وزير التعليم: من مصلحة الطلاب استكمال المناهج  

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من مصلحة الطلاب استكمال المناهج الدراسية في كافة الصفوف الدراسية ، لان المناهج مبنية على بعضها ، ونحن نبذل قصارى جهدنا لإعطائهم الجرعة التعليمية المطلوبة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة متمسكة بتحقيق الانضباط اللازم في المدارس طوال الترم الثاني ، مشيرا إلى أنه لا تنازل عن تواجد الطلاب والمعلمين في المدارس بشكل منتظم طوال فترة الدراسة .

وأكد أن تواجد الطالب في المدرسة يساعد على بناء شخصيته ، فالمدرسة ليست امتحانات فقط.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن الوزارة تنوي عقد مؤتمرين صحفيين في الأسابيع الأولى من الترم الثاني، أحدهما عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، والآخر عن تفاصيل مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم، وحذر وزير التربية والتعليم من أن أي كلام في هذين الموضوعين قبل المؤتمرين المشار إليهم لا أساس له من الصحة نهائيا.

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بدء الفصل الدراسي الثاني في مدارس 12 محافظة غدا

وتفتح غدا السبت الموافق 19 فبراير 2022 المدارس التي لا تطبق إجازة السبت أبوابها ، لاستقبال الطلاب لعودة الدراسة وانطلاق فعاليات أول أيام الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وتتركز المدارس التي لا تطبق إجازة السبت والتي يبدأ فيها الفصل الدراسي الثاني غدا بحضور الطلاب ،  في 12 محافظة هي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، بالاضافة لبعض المدارس الخاصة في محافظة القاهرة.

بينما تنطلق الدراسة بـ الفصل الدراسي الثاني بعد غد الأحد ، في مدارس باقي المحافظات التي تطبق إجازة السبت وهي محافظات : “ القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، القليوبية، الشرقية ، الغربية ، المنوفية ، دمياط ، بورسعيد ، السويس ، البحر الأحمر ، الوادى الجديد ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح ” .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الدرس الاول الذي سيتم تدريسه في الحصة الاولى في جميع المدارس  التابعة لمحافظة القاهرة مع بدءالفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022، سيكون عن تضحيات افراد جهاز الشرطة لتحقيق الامن والاستقرار بالبلاد.

وفي هذا الإطار ، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، شددت خلالها على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة مراجعة موقف المدارس للتأكد من مدى جاهزية المدارس من كافة الاوجه ، لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني ، مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمجابهة اي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

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