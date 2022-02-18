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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبيل بدء الترم الثاني.. نائب وزير التعليم يوجه رسائل إلى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين

نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أنه يرجو من الله أن يكون الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، حافلاً بالرخاء والإنجاز ، وأن يبعد عن بلادنا كل مكروه وسوء .

ووجه نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رسالة  لـ طلاب المدارس في مصر واولياء امورهم قبل ساعات قليلة من بدء الفصل الدراسي الثاني قائلا : اهنّئ جميع أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم الكرام  الذين جدّوا واجتهدوا ووجدوا ثمرة جهودهم ، متمنّين لهم مزيداً من النجاحات .

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين موجها رسالة لـ المعلمين والمعلمات : أنتم تخطون خطوةً أخرى في طريق المستقبل ، وترسخون لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو التعليم الجيد وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في ضمان التعليم الجيد المنصف وتعزيز فرص التعليم مدي الحياة للجميع ، وتجعلون الطالب معتزا بذاته وفخوراً ببلاده قابلا لـ التعددية وقادراً علي التنافسية .

وتفتح غدا السبت الموافق 19 فبراير 2022 المدارس التي لا تطبق إجازة السبت أبوابها ، لاستقبال الطلاب لعودة الدراسة وانطلاق فعاليات أول أيام الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وتتركز المدارس التي لا تطبق إجازة السبت والتي يبدأ فيها الفصل الدراسي الثاني غدا بحضور الطلاب ،  في 12 محافظة هي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، بالاضافة لبعض المدارس الخاصة في محافظة القاهرة.

بينما تنطلق الدراسة بـ الفصل الدراسي الثاني بعد غد الأحد ، في مدارس باقي المحافظات التي تطبق إجازة السبت وهي محافظات : “ القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، القليوبية، الشرقية ، الغربية ، المنوفية ، دمياط ، بورسعيد ، السويس ، البحر الأحمر ، الوادى الجديد ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح ” .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الدرس الاول الذي سيتم تدريسه في الحصة الاولى في جميع المدارس  التابعة لمحافظة القاهرة مع بدءالفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022، سيكون عن تضحيات افراد جهاز الشرطة لتحقيق الامن والاستقرار بالبلاد.

وفي هذا الإطار ، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، شددت خلالها على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة مراجعة موقف المدارس للتأكد من مدى جاهزية المدارس من كافة الاوجه ، لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني ، مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمجابهة اي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي التربية والتعليم التعليم نائب وزير التربية والتعليم

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