ولا يستهلوا الدولارات.. رضا عبدالعال: كيروش وموسيماني أقل مدربين أجانب دربوا في مصر

أكد الكابتن رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك منتخب مصر السابق، أن المدربين كارلوس كيروش وبيتسو موسيماني أقل مدربين أجانب جاءوا إلى مصر ويدربون أكبر فرق في مصر المنتخب الوطني والنادي الأهلي، قائلا: "المدربين الأجانب في مصر أنت وحظك ويحمدوا ربنا أنهم في اندية ومنتخبات بتعطيهم دولارات ولا يستهلوا".

ورشح الكابتن رضا عبدالعال، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، الكابتن علي ماهر لتدريب الأهلي بدلا من موسيماني وحسن شحاتة لتدريب المنتخب الوطني بدلا من كيروش، قائلا: "لو كيروش فضل في المنتخب لن نفوز على السنغال ونصعد كأس العالم".

ورد رضا عبد العال، على رأيه حال إقالة الأهلي موسيماني وتوليه هو تدريب القلعة الحمراء، قائلا: "لو دربت الاهلى مكان موسيماني هيبقى الفرق بين السماء والأرض".