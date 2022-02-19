هنيدي عن تعذيب لبلبة فى وش إجرام: نزلتها فى المية بجد

تحدثت الفنانة لبلبة، عن كواليس فيلم "وش إجرام": "واحنا بنصور أغنية رحاب حسيت فعلا أنها سنتجح.. وأحيي وائل إحسان المخرج ومدام إسعاد يونس لأنها كانت منتجة الفيلم".



وأضافت "لبلبة"، خلال حوارها ببرنامج "هنيدي شو" المذاع عبر فضائية "المحور": "فى البداية لم أكن مستوعبة أن تكون والدة طه هي أنا.. وبكون خائفة عندما يكون الدور جديد عليا".



وتابعت: "حاولت إرتداء ملابس كثيرة تتخني.. ولحد الأن أنسي في لفظ بعض الكلمات بطريقتها.. ويوم مشهد البطيخ برضو".

ومن جانبه، أوضح الفنان محمد هنيدي، مشهد تعذيب الفنانة لبلبة فى المياه، معقبا: “نزلتها فى المياه بجد زى ما شوفتوا فى الفيلم”، وردت عليه: “كل مرة كان بيعتذرلي ويقولي سامحيني والأستاذ وائل إحسان مقدرش يشوفني علشان أتخنقت داخل المياه.. ومش بحب يكون فيه دوبلير.. والشغل مع محمد متعة".

