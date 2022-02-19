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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطاردني منذ 10 سنوات.. عمرو سلامة يكشف كواليس فكرة فيلم برا المنهج..فيديو

عمرو سلامة
عمرو سلامة

كشف المخرج عمرو سلامة كواليس الفيلم الكوميدي «برا المنهج» الذي صدر في 2021، من إنتاج شاهيناز العقاد، وبطولة ماجد الكدواني وعمر شريف وروبي وأسماء أبو اليزيد وأحمد أمين.

وقال عمرو سلامة خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن فكرة الفيلم ظلت تطارده وكان قد كتب لها معالجة منذ 10 سنوات وخلال تلك الفترة عمل على تطويرها.

وأضاف عمرو سلامة، أن ماجد الكدواني تحمس للفكرة وتابع خطوات إخراجها أولا بأول، وحينما جاء الوقت المناسب تم طرحها للجمهور، مشيرا إلى أن التصوير شيء مكلف، وعرض فيلم للجمهور مسؤولية كبيرة، لذا كان هناك نوعا من الحرص على ظهور الفيلم بأحسن شكل.

واختتم عمرو سلامة، أنه كان خائفا أثناء كتابة فيلم «برا المنهج» وذلك هو الدافع على استمرار العمل فيه حتى طرحه للجمهور، لافتا إلى أن رد الفعل على الفيلم في السعودية شيء مبشر ويؤكد أنه استطاع كسب ثقة الجمهور العربي.
 

عمرو سلامة برا المنهج شاهيناز العقاد سبوت لايت صدى البلد

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