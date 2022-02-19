كيف يمكن بالأسبرين علاج قشرة الشعر نهائياً ؟

يمكن علاج قشرة الشعر نهائيا بأكثر من طريقة، وتبقى طريقة التخلص من القشرة بالأسبرين أحد أقوى هذه الطرق وأسهلها، وذلم لأن الأسبرين يحتوي على حمض الساليسيليك والذي يستخدم في معظم أنواع الشامبو ضد القشرة، مما يجعل هذه الوصفة تعطي راحة فورية وتخلص نهائي من قشرة الشعر.

علاج قشرة الشعر نهائياً





وقد يكون الأسبرين علاج قشرة الشعر نهائيا، بالإضافة إلى أنها وسيلة سهلة ومتوفرة؛ حيث يمكن علاج قشرة الرأس عن طريق طحن الأسبرين وخلطه مع كمية من الشامبو وتركه على الشعر لمدة دقيقتين، ثم غسل الشعر جيداً ثم إعادة غسله مرة أخرى بالشامبو .





ووفقا للعديد من الأبحاث، فأن الأسبرين يمكن من التخلص من قشرة الشعر نهائيا من المرة الأولى، وفيما يلي سنقوم بتوضيح طريقة استخدام الأسبرين في علاج قشرة الشعر نهائيا.

علاج قشرة الشعر نهائياً

المكونات:

3 أقراص مسحوقة من الأسبرين

1 كوب خل التفاح



وقت التحضير:

2 دقيقة

وقت المعالجة:

5 دقائق

معالجة:

اخلطي كوبًا من خل التفاح مع ثلاث أقراص مطحونة من الأسبرين في وعاء.

اتركيها جانبًا واشرعي في غسل شعرك بالشامبو.

بعد شطف الشامبو من شعرك ، اسكبي محلول الخل والأسبرين من خلاله ودلكي فروة رأسك أثناء الصب.

اتركي المحلول لمدة 5 دقائق ثم اشطفي شعرك جيدًا.

أنهي الأمر بالبلسم ودعي شعرك يجف في الهواء.

قومي بهذا مرة كل اسبوعين.