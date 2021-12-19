إزالة القشرة أبرزها .. فوائد زيت إبرة الراعي للشعر

يتم استخراج زيت إبرة الراعي من النباتات بطرق مثل التقطير أو التبخر، بينما تشتهر الزيوت الأساسية بقدراتها العطرية ، فإنها تحتوي أيضًا على خصائص كيميائية قوية، يمكن أن تكون مفيدة للصحة، وفقا لما نشره موقع wellandgood..

لطالما استخدم زيت إبرة الراعي في الأدوية البديلة والشرقية والمعالجة المثلية بفضل فعاليتها وانخفاض مخاطر الآثار الجانبية.

إحدى الفوائد التي تتمتع بها بعض زيت إبرة الراعي هي تحسين صحة الشعر، يمكن للزيوت المختلفة أن تفعل كل شيء بدءًا من مساعدة الشعر على النمو إلى إضافة القوة واللمعان.

يمكن لزيت إبرة الراعي الأساسي تنظيم الجفاف والزيوت الزائدة وإنتاج الزهم، ولتحسين نمو الشعر ، فإن فروة الرأس الصحية هي المفتاح، نظرًا لأن إبرة الراعي توازن الإفرازات حول بصيلات الشعر ، فهي عامل فعال لنمو الشعر." على الرغم من عدم وجود الكثير من الأبحاث حول تأثيرات إبرة الراعي على نمو الشعر ، وجدت دراسة نشرت عام 2017 في BMC Complementary and Alternative Medicine أنها عززت نمو الشعر.

كيفية استخدامه: أضيفي قطرة واحدة من زيت إبرة الراعي إلى حفنة صغيرة من الشامبو ، ودلكي فروة رأسك به ، واغسلي شعرك كالمعتاد، يطبق عدة مرات في الأسبوع.

-يعزز نمو الشعر:

هل تحتاجين إلى شعر طويل ومتعرج وصلب يمكن أن يثير الرغبة لدى الأفراد؟ احصل على زيت إبرة الراعي ممزوجًا بالزيوت الحاملة الأخرى.

يمكن لإبرة الراعي أن تعزز نمو الشعر من خلال الحفاظ على فروة الرأس وتكييفها. يعتبر هذا الزيت الأساسي بطلًا لأن هذا الزيت الأساسي يمكنه إدارة الجفاف وزيادة وفرة الزيت وخلق الدهون.

لتحسين نمو الشعر ، تعتبر فروة الرأس السليمة أمرًا بالغ الأهمية. نظرًا لأن إبرة الراعي تعدل الانبعاثات حول بصيلات الشعر ، فهي متخصصة في نمو الشعر.

استخدامات زيت إبرة الراعي

ضعي قطرة واحدة من زيت إبرة الراعي الأساسي في مجموعة صغيرة من المنظف ، وافركيها في فروة رأسك ، واغسلي شعرك كالمعتاد، ضع بضع مرات كل أسبوع.

- يزيل القشرة:

تعيش خميرة تسمى Malassezia على فروة الرأس وتتغذى من الزيت الذي يتم توصيله ، مما يجعل رقائق صفراء يصعب إيقافها. على الرغم من صعوبة التخلص من القشور الناتجة عن تطوير العناصر وفروة الرأس الجافة ، إلا أنها ليست شيئًا مشابهًا جدًا.

يساعد إبرة الراعي في الحفاظ على صحة فروة رأسك ويضمن تناسق جذع شعرك ، ويقوي ويعافي الشعر المتضرر من الجذور إلى الأطراف.

هذا ملحوظ لقدراته التجديدية ويقترح لعلاج فروة الرأس المزعجة وقشرة الرأس، ينشط البصيلات ويضمن تحسين الشعر وتطوره.

بصفته متخصصًا رائعًا في التهدئة ، فإن هذا الزيت مثالي أيضًا للتخلص من الميكروبات والطفيليات التي تعد من الأسباب الأساسية لقشرة الرأس.

يستخدم:

إضافة زيت إبرة الراعي إلى البلسم أو غطاء الشعر يقلل بشكل كبير من الجفاف ويساعد في تسهيل قشرة الرأس واضطراب الجلد على فروة الرأس.

المساعدة في التخفيف من جفاف البشرة أو اضطرابها ، أو فرك الزيت في فروة رأسك كحجاب يترك على الشعر ، أو إضافته إلى البلسم الخاص بك لعلاج الشعر المتضرر من الشمس أو الذي يحتاج إلى بعض إعادة الترطيب الحقيقي.