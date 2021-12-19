لو هتخرجي.. تعرفي على موضة ألوان الكريسماس

الكريسماس من أكثر المناسبات التى تضع الكثير من النساء فى حيرة عند اختيار الفساتين التى تجعل لهن إطلالة مميزة فى هذا اليوم، أما إذا كانت هذه السنة الأولى التي تحل بعد ارتباطك بشريكك فيجب أن تكوني مميزة بإطلالتك.



تقول الفاشون بلوجر شيرين فؤاد، إذا كانت هذه السنة الأولى التي تقضي فيها مناسبة الكريسماس مع شريكك، فيجب ان تظهري بإطلالة جذابة ومثيرة، لذا فينصح باختيار اللونين الأسود والأحمر لقضاء هذه المناسبة مع شريك حياتك.



واضافت شيرين فؤاد، أن اللونين الأسود والأحمر من اكثر درجات الألوان التي تبرز أنوثة وأناقة الفتاة التي ترتديهم، كما يسهل تنسيقهم مع المكياج والإكسسوارات التي تعطي إطلالة مبهرة.

وأضافت شيرين فؤاد، أما إذا كنتِ ممن يفضلن ارتداء البدلة أو التنورة، هو الخيار الأمثل بالنسبة لكِ، حيث البلوزة التي تحتوي على "كرانيش" من منطقة الصدر، والتنورة بدرجة أغمق منها وجوارب وحذاء متطابقين باللون الأحمر أو الأسود.