غير تقليدية وسهلة.. طريقة عمل سلطة الكريسماس

مع قرب الاحتفال بالكريسماس، يبحث الكثير من الأشخاص عن وصفات سهلة ولذيذية وشهية، لتناولها في هذه المناسبة السعيدة، فتعتبر سلطة الكريسماس من الأطباق المفضلة التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل وتقديمها لأفراد الأسرة يوم الكريسماس.

قدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج طعم ولون على قناة سي بي سي سفرةطريقة عمل سلطة الكريسماس في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير سلطة الكريسماس



لخليط الكسكسى

كوب كسكسى (مطبوخ)

نصف كوب رمان

2 ملعقة زبادي

زيت زيتون

ليمونة مخللة مفرومة

3 ثمرة خيار قطع

خس مفروم

جزر مفروم

ثمرة برتقال أحمر

ربع كوب حمص

نصف حزمة نعناع أخضر

نصف حزمة كزبرة خضراء

جبنة فيتا

حبوب سمسم للوجه

فستق مجروش



طريقة تحضير سلطة الكريسماس



- في البرطمان يوضع طبقة من الكسكسي ثم يضاف طبقة من الصوص

- لعمل الصوص يخلط الزبادي مع الليمون المخلل ثم يضاف زيت الزيتون ويقلب جيدا ثم تضاف طبقة فوق الكسكسي

- ثم يضاف الخضار جزر وخيار وكابوتشا وحمص وبقدونس وسمسم وجبنة فيتا والفسدق ثم تضاف فصوص البرتقال وتترك في الثلاجة حتى وقت التقديم