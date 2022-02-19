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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لمنع الإحراج.. إتيكيت تقديم واجب العزاء

اتيكيت تقديم واجب
اتيكيت تقديم واجب العزاء

العزاء من المناسبات التي يجب مراعاة العديد من الأمور خلال القيام بها حتى لا توضع في مواقف محرجة سواء من خلال التصرفات التي تقوم بها أو الملابس التي ترتديها.


وكشفت خبيرة الاتيكيت والمظهر إيمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن أبرز النصائح التي يجب مراعاتها أثناء تقديم واجب العزاء.


اتيكيت تقديم واجب العزاء


- على النساء عدم ارتداء الألوان الزاهية أو الأقمشة السواريه أو التي يوجد بها لمعان أو ضي، أو المصنوعة من الحرير ، ويفضل ارتداء اللون الأسود ، لأنه من العادات والتقاليد ارتداء هذا اللون أثناء تقديم واجب العزاء.
- يجب مراعاة ارتداء الملابس المحتشمة والطويلة والبعد عن الملابس الضيقة أو القصيرة، ويفضل أن تكون "البلوزة" ذات أكمام طويلة أيضا.
- إذا كان الشعر ملون بالأصفر أو الألوان الواضحة ، يجب ارتداء طرحة سوداء ، ومراعاة ترتيب الشعر وتنسيقه ، وعدم استخدام الأكسسوارات التى توضع فى الشعر .
- ومن الأمور البديهية عدم وضع المكياج الصارخ، وإذا لزم الأمر يجب اتباع صيحة « النو ميكاب » .
-احرصي على تجنب ارتداء الإكسسوارات كبيرة الحجم أو التي تصدر أصواتا أو اللامعة.
- تجنبي ارتداء النظارات الشمسية أثناء تواجدك داخل منزل أو قاعة العزاء .
- عند الدخول من الباب ، يجب إلقاء التحية والسلام على أهل المتوفى من اليمين لليسار بالترتيب والتلفظ بكلمتين أو ثلاثة على الأقل ، كالبقاء الله على سبيل المثال ، مع تجنب القبلات مع أهل المتوفى .
- تجنبي فتح حوارات خارجية مع أهل المتوفى ، والابتعاد عن السؤال المعتاد فى العزاء «هو المتوفى مات إزاي؟ » لأن هذا الفعل ليس من شروط الإتيكيت ويسبب أذى كبير لأهل المتوفى .
- عدم استخدام الهاتف المحمول قدر المستطاع .
- تقديم واجب العزاء بواسطة الهاتف منحصر فقط على المتواجدين خارج حدود البلاد ، ولكن ليس من الإتيكيت تقديم واجب العزاء عن طريق الهاتف . 
- وفي حال وجود شيخ لقراءة القرءان ، يجب الإنتظار لحين الانتهاء من الجزء الذي يقرأه ثم الانصراف والمغادرة .
- عند الخروج من العزاء لا يشترط التسليم على أهل المتوفى.
 

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