عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نجاة طفل ومصرع والدته أسفل عجلات قطار بقنا

صدى البلد

لقيت ربة منزل مصرعها تحت عجلات قطار، فيما نجا طفلها أثناء محاولتهم العبور من مزلقان غير شرعى بـ قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار بمزلقان غير شرعى بقرية كوم يعقوب، و جارى التعرف على هوية الجثة.

إحالة مدير مدرسة ثانوية بقنا للتحقيق لعدم انضباط الدراسة

انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسى الثانى بجامعة جنوب الوادى

ونجا طفلها من الموت بإعجوبة ، بعدما سقطت على شريط السكة الحديد ، و تمكنت من الدفع بنجلها خارج شريط السكة الحديد.


ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل جثة الأم إلى مشرحة مستشفى أبوتشت العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وجارِ التعرف على هوية الأم و الطفل ، لتسليمه إلى ذويه ، و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

قنا قطار مزلقان غير شرعى ربة منزل أبوتشت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

تحت الصفر.. الأرصاد تحذر من تساقط ثلوج وموجة سيول عنيفة

التعليم تنفي رفع الغياب في الترم الثاني وتتمسك بإنضباط الطلاب والمعلمين بالمدارس

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

بسبب سرعة الرياح .. مصرع طفلتين سقط عليهن سور من أعلى منزل بأسيوط

تعرف على نتائج قرعة دور الـ 32 بـ كأس مصر

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يبحث إطلاق مبادرة لتوفير الخدمات الطبية المجانية لطلاب المدارس

مركز إعلام قنا: حياة كريمة أكبر مبادرة إنسانية في التاريخ الحديث

ترشيحاتنا

حالة غير عادية.. الأقمار الاصطناعية تحذر السعوديين من طقس الساعات المقبلة

الإنتاج الحربي تنفذ ورشة عمل حول تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بمعهد الإسكندرية

رغم الأمطار.. صور ترصد انتظام الدراسة في المدارس الخاصة بالنزهة اليوم

الإسراء والمعراج .. 14 حقيقة لا تعرفها عن المعجزة الخارقة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الرُباعي لبحث تطورات السلام بالشرق الأوسط

كنت أسرق مصروف ابنتي.. متعافٍ من مخدر الميث يروي تجربته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

فيديو جراف.. شمس الكويتية تكشف حقيقة ضربها لـ شاب

ملعقة وشوكة وسكينة بـ 20 ألفا.. توفيق عكاشة يعرض مقتنيات منزله للبيع

فيديو جراف.. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومات جديدة

فيديو جراف| يفكرون بالفرنسية.. قصة تصريح أطاح بـ وفاء شعلال وزيرة الثقافة الجزائرية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ