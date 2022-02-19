نجاة طفل ومصرع والدته أسفل عجلات قطار بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها تحت عجلات قطار، فيما نجا طفلها أثناء محاولتهم العبور من مزلقان غير شرعى بـ قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار بمزلقان غير شرعى بقرية كوم يعقوب، و جارى التعرف على هوية الجثة.

ونجا طفلها من الموت بإعجوبة ، بعدما سقطت على شريط السكة الحديد ، و تمكنت من الدفع بنجلها خارج شريط السكة الحديد.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل جثة الأم إلى مشرحة مستشفى أبوتشت العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وجارِ التعرف على هوية الأم و الطفل ، لتسليمه إلى ذويه ، و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



