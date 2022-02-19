دعاء سهيل: علاج مريض السمنة يتوقف على عمره وحالته الصحية وأسلوب حياته|فيديو

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إنه يتم معالجة مريض السمنة على حسب الفئة العمرية والحالة الصحية وأسلوب الحياة الخاص به ، حتى يتم وضع النظام الغذائي المناسب له .



وأكدت دعاء سهيل ، خلال حوارها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على فضائية “صدي البلد”، أن التخسيس أونلاين يعتبر توفيرا للوقت، مشيرة إلى أن السكر يسبب السمنة والسمنة تسبب السكر فهما وجهان لعملة واحدة ، فعندما يفقد المريض الوزن الزائد يتحسن مستوى السكر في الدم لديه.





وقالت دكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن السمنة ليست بالوراثة ولكنها تحدث أكثر بالسلوك، موضحة أن تحديات الأكل من الأشياء التي تساعد على السمنة وزيادة الوزن حيث إنها تقوم بالضغط على المعدة وبالتالي تكبرها.

