ياسر رضوان: راض عن تعادل النصر مع بلبيس وكنت أطمع فى الفوز

أبدي ياسر رضوان المدير الفني لفريق النصر رضاه عن الخروج بنقطة التعادل في المباراة التي جمعت النصر مع بلبيس علي ملعب الأخير .

وكان النصر قد اقتنص نقطة التعادل من فريق بلبيس في المباراة التي انتهت بهدفين لمثلهما والتي أقيمت علي ملعب بلبيس ضمن الجولة ال19 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .

جاءت الأهداف الأربعة في الشوط الثاني وتقدم النص. بالهدف الاول عن طريق عبد العزيز الشاعر زيزو من تصويبة صاروخية في الدقيقة 10 وتعادل بلبيس عن طريق أحمد الشامي في الدقيقة 13 واستطاع الشامي تسجيل الهدف الثاني لبلبيس في الدقيقة 28 وتمكن احمد كالوشا من اقتناص هدف التعادل للنصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من ضربة رأس .

وقال ياسر رضوان أنه كان يرغب في تحقيق الفوز ولكن التعادل في ظل صعوبة الأجواء وأرضية الملعب نتيجة مرضية مشيدا بأداء اللاعبين الرجولي من الدقيقة الأولي لنهاية المباراة .

وأضاف رضوان أنه لعب المباراة معتمدا علي الهجمات المرتدة والكرات الطولية في ظل وعورة أرضية الملعب وتمكن النصر من تسجيل الهدف الأول ولكن عدم التركيز أدى التأخر بهدفين بأخطاء ساذجة ومع إجراء تغييرات موفقة وتحفيز اللاعبين نجحنا في تسجيل هدف التعادل قبل نهاية المباراة .