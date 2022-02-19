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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة الزمالك.. بترو أتلتيكو يفاجئ الوداد بهدف في الشوط الأول

فريق بترو أتلتيكو
فريق بترو أتلتيكو

تقدم فريق بترو أتلتيكو الأنجولي على ضيفه الوداد المغربي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف بترو أتلتيكو عن طريق تياجو ليال في الدقيقة 42، من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

ويسعى فريق الوداد بقيادة مديره الفني وليد الركراكي لتحقيق الفوز على بترو أتلتيكو في مباراة اليوم، للحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

كان الوداد اكتسح ساجرادا الأنجولي بثلاثة أهداف دون رد، في افتتاح مشوتره دوري المجموعات بدوري الأبطال.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق بترو أتلتيكو بعامل الأرض لانتزاع الثلاث نقاط من الوداد، وتقاسم الصدارة مع الفريق المغربي.

وتعادل بترو أتلتيكو مع الزمالك 2-2، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، السبت الماضي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، الزمالك مع ساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة مساء.

ترتيب المجموعة الرابعة:

1- الوداد المغربي: 3 نقاط

2- بترو أتلتيكو : نقطة

3- الزمالك : نقطة

4- ساجرادا : 0 نقاط

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