النائبة نورس العيسى: نسعى للاستفادة من التجربة المصرية في تنمية العراق

أشادت النائبة نورس محمود العيسى، عضو مجلس النواب العراقي، بالتجربة المصرية في التنمية والبناء على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، مؤكدة أن القيادة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكن من إنجاز العديد من المشروعات القومية الضخمة التي غيرت شكل مصر وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت العيسى خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، أن هناك العديد من القضايا المشتركة بين مصر والعراق خاصة المتعلقة بالتنمية ومكافحة الإرهاب والتطرف بالمنطقة، حيث نسعى إلى الاستفادة من التجربة المصرية في تنمية العراق بتبادل الخبرات والاتفاقيات بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين خاصة على الصعيد البرلماني.

وأشادت النائبة، بالنشاط الدبلوماسي والبرلماني المكثف الذي يقوم به مجلس النواب المصري باستضافة مثل هذه الفعاليات والقمم العربية والدولية، ومنها أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي وأعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وأكدت على أهمية مثل هذه المؤتمرات والقمم العربية في تحقيق التكامل والتعاون العربي بين جميع الدول العربية وذلك لمواجهة أزمات المنطقة العربية والتحديات التي تعاني منها المنطقة وعلى رأسها أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياته، وأزمة تغير المناخ، فضلا عن الأزمات التي تواجه العديد من الدول العربية.

وانطلقت اليوم السبت، أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.