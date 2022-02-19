عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة نورس العيسى: نسعى للاستفادة من التجربة المصرية في تنمية العراق

النائبة نورس محمود
النائبة نورس محمود العيسى

أشادت النائبة نورس محمود العيسى، عضو مجلس النواب العراقي، بالتجربة المصرية في التنمية والبناء على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، مؤكدة أن القيادة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكن من إنجاز العديد من المشروعات القومية الضخمة التي غيرت شكل مصر وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت العيسى خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، أن هناك العديد من القضايا المشتركة بين مصر والعراق خاصة المتعلقة بالتنمية ومكافحة الإرهاب والتطرف بالمنطقة، حيث نسعى إلى الاستفادة من التجربة المصرية في تنمية العراق بتبادل الخبرات والاتفاقيات بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين خاصة على الصعيد البرلماني.

وأشادت النائبة، بالنشاط الدبلوماسي والبرلماني المكثف الذي يقوم به مجلس النواب المصري باستضافة مثل هذه الفعاليات والقمم العربية والدولية، ومنها أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي وأعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وأكدت على أهمية مثل هذه المؤتمرات والقمم العربية في تحقيق التكامل والتعاون العربي بين جميع الدول العربية وذلك لمواجهة أزمات المنطقة العربية والتحديات التي تعاني منها المنطقة وعلى رأسها أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياته، وأزمة تغير المناخ، فضلا عن الأزمات التي تواجه العديد من الدول العربية.

وانطلقت اليوم السبت، أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.

البرلمان مجلس النواب السيسي العاصمة الإدارية الجديدة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بداية من الغد.. فيديو

باع ذهب أمه وعارض طقم معالق بـ 20 ألفا.. كيف يعيش توفيق عكاشة الآن؟

رمضان والمناهج وتأجيل الدراسة..معلومات هامة يجب معرفتها مع بداية الصف الدراسي الثاني

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

ترشيحاتنا

عمرو سعد ونيللي كريم وسيد رجب أبطال فيلم عالمي مع "ممثلة الأوسكار"

150 هدف مع ليفربول.. أحمد موسى: محمد صلاح فخر لنا ونموذج مشرف

أثناء عاصفة.. أحمد موسى يشيد بإحترافية الطيار المصري في الهبوط بمطار هيثرو

الأرصاد: انحصار فرص تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة

لو كارت شحن عداد الكهرباء ضاع رجعه في نفس اليوم بهذه الطريقة

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

فيديو جراف.. شمس الكويتية تكشف حقيقة ضربها لـ شاب

ملعقة وشوكة وسكينة بـ 20 ألفا.. توفيق عكاشة يعرض مقتنيات منزله للبيع

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ